​Das Personalkarussell im Fuchsbau dreht sich weiter. Aufgrund der vielen Ausfälle und der daraus resultierenden dünnen Personaldecke liefen die Bemühungen der Verantwortlichen der Lausitzer Füchse, die Situation einigermaßen zu entspannen, auf Hochtouren.

So konnte eine Vereinbarung mit den Verantwortlichen des Krefelder EV getroffen werden, dass Adrian Grygiel die Ostsachsen im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen wird. Beide Seiten einigten sich, gemeinsam mit dem Spieler darauf, dass Grygiel auf Leihbasis bis zum Saisonende bei den Lausitzer Füchsen spielen wird. Der 38-jährige Kapitän der Oberliga-Mannschaft des Krefelder EV kommt noch in dieser Woche nach Weißwasser.



Er kann in seiner langen und erfolgreichen Karriere auf über 1000 Profispiele, davon 921 DEL und 70 DEL2-Spiele verweisen. Aktuell führt er das Team der U-23 des KEV 81 als Kapitän und hat seinen Vertrag gerade eben noch einmal für ein weiteres Jahr verlängert. In der DEL war er u.a. für Krefeld, Nürnberg und Augsburg auf dem Eis. Zwischen 2018 und 2020 absolvierte er zudem 70 Spiele für die Eispiraten Crimmitschau.

Außerdem haben sich die Füchse entschieden, für die letzten Spiele der Hauptrunde und die bevorstehenden Spiele der Playdowns noch einen Kontingentspieler zu verpflichten. Ramón Schnetzer hat einen Vertrag bis zum Saisonende im Fuchsbau unterschrieben.

Der Verteidiger ist 25 Jahre alt und in Feldkirch (Österreich) geboren. Er spielt seit sechs Jahren in der EBEL/ICEHL. Mittlerweile kommt er auf 246 Spiele in der höchsten österreichischen Liga. Der österreichische Nationalspieler stand bis gestern bei den Black Wings Linz unter Vertrag, für die die Saison nun beendet ist. Seine Stationen zuvor waren der Klagenfurter AC, mit dem er 2019 Meister wurde, und der Dornbirner EC.

Füchse-Head Coach Petteri Väkiparta: „Wir wollen auf alles vorbereitet sein. Weil wir nun wissen, was alles passieren kann, möchten wir das Risiko minimieren. Deshalb nehmen wir die Situation sehr ernst und reagieren darauf. Es ist ein richtiges und gutes Zeichen, der Organisation, den Spieler zu verpflichten. Alle zwei Tage spielen zu müssen und dann mit einem kleinen Kader, da wollen und müssen wir uns absichern.“

Des weiteren haben die Füchse drei Nachwuchsspieler der Eisbären Juniors lizenziert. Mit Julian Wäser und den Zwillingsbrüdern Marvin und Robin Drothen werden künftig drei weitere junge Talente regelmäßig im Fuchsbau sein. In der jetzigen Situation können sie zur Ergänzung im Spielbetrieb eingesetzt werden. Sie sollen sich jedoch auch für einen Vertrag für die kommende Saison empfehlen.

Aktuell sind sie im Team der Eisbären Junioren aktiv und stehen mitten in den Playoffs. Am letzten Wochenende wurden die Augsburger Panther im Viertelfinale in drei Spielen besiegt. Auch die schulische Ausbildung der drei Spieler steht noch im Vordergrund.