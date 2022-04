Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das zweite Spiel der zweiten Playdown-Runde in der DEL2 zwischen den Tölzer Löwen und den Bayreuth Tigers in der Tölzer RSS-Arena verloren die Gastgeber mit 3:8. Nachdem Tölz am Freitag den Sieg aus Bayreuth entführt hatte, mussten die Tigers siegen, um die Serie auszugleichen. Das gelang ihnen durch eine starke erste Reihe, gutes Powerplay und einen sicheren Timo Herden im Tor.

Die Wagnerstädter kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine und es dauerte nur vier Minuten bis zum 0:1. Der zurückgekehrte Frederic Cabana legte ein unglaubliches Solo auf der rechten Seite hin und brachte den Puck aufs Tor. Goalie Joseph Hölzl bekam die Scheibe noch auf den Schläger, aber Ville Järveläinen setzte nach und versenkte den Puck im Netz. In der siebten Minute klingelte es schon wieder im Tor der Hausherren. Eine knappe Minute Powerplay für die Tigers war noch auf der Uhr, da stand es durch ein Tor von Christian Kretschmann 0:2. Es ging munter weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause dann Aufregung, als Löwe Lubor Dibelka eine Riesenchance hatte und gleich danach Jan Hudecek den Schläger über das Gesicht zog. Er hatte Glück und kam mit 2+2 Minuten Strafzeit recht glimpflich davon.

Im zweiten Drittel waren es die Gastgeber, die zunächst ordentlich Druck aufbauten. Aber nach kaum zwei Minuten machten die Gäste das nächste Tor zum 0:3. Tölz war beim Wechsel unaufmerksam, das nutzte Ville Järveläinen eiskalt aus. Schon in der 24. Minute legte er in Überzahl zum 0:4 nach. Danach eine stärkere Phase der Löwen, in der sie allerdings den Puck nicht ins Netz brachten. Das gelang auf der Gegenseite Christian Kretschmann, der mit seinem zweiten Tor an diesem Abend das 0:5 markierte. Er brachte die Scheibe in Richtung Hölzl aufs Tor, der sie nicht unter Kontrolle bringen konnte und das Spielgerät über seinen Rücken ins Tor rutschen ließ – sehr ärgerlich für ihn und Bad Tölz. 30 Sekunden vor der zweiten Pause erhöhte dann Lubor Pokovic zum 0:6.

Die Löwen standen nunmehr mit dem Rücken zur Wand. Sie wechselten im letzten Drittel den Torwart und brachten Joshua Baron. In der 41. Minute konnte Lubor Dibelka für die „Buam“ in Überzahl dann auf 1:6 verkürzen. Aber die Freude währte nicht lange, zwei Minuten später schlug erneut Ville Järveläinen zu und erhöhte auf 1:7. Der Topscorer der Tigers hatte jetzt endgültig seine Playdown-Betriebstemperatur erreicht und machte sein viertes Tor an diesem Abend. In der 49. Minute dann wieder Jubel auf Tölzer Seite, als Markus Eberhardt auf 2:7 verkürzte. Aber auch hier die schnelle Antwort der Tigers: Nur zwei Minuten später stellte Frederic Cabana den alten Abstand zum 2:8 wieder her, erneut in Überzahl. Doch auch Tölz hatte sein Pulver an diesem Abend noch nicht ganz verschossen. In der 52. Minute erzielte Philipp Schlager das 3:8. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Den Tigers reichten zwei superstarke Drittel, in denen sie die Vorentscheidung erzielten, am Ende zum deutlichen Sieg in Spiel zwei. Somit steht es jetzt 1:1 in der Serie, zumindest bis Dienstag. Dann geht es in Bayreuth mit Spiel Nummer drei weiter. Noch ist nichts entschieden in dieser Serie, es bleibt spannend.