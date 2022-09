Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eispiraten Crimmitschau haben im vierten Anlauf den ersten Testspielsieg der Saisonvorbereitung eingefahren. Gegen die EXA Icefighters Leipzig gewannen die Schützlinge von Marian Bazany dank der Tore von Reisnecker, Schietzold und Scalzo mit 3:1. Beendet wurde das Spiel dann bereits in der 59. Minute, nachdem das Kunsteisstadions aufgrund eines Sicherheitsalarms geräumt werden musste.

Die Mannschaft von Marian Bazany, welcher heute auf die angeschlagenen Luca Tuchel, Mathieu Lemay, Henri Kanninen, Timo Gams sowie auf den Langzeitverletzten Valentino Weißgerber verzichten musste, zeigte zum Start dieses Testspiels ein ganz anderes Gesicht, als noch in der Vorwoche. Zwar starteten die Leipziger bissiger, doch die Eispiraten nahmen schnell das Heft in die Hand. Schließlich war es Filip Reisnecker, der einen Schuss von Nick Walters unhaltbar abfälschte und so zum 1:0 für die Gastgeber traf (13.). Weitere Chancen der Hausherren blieben in der Folge ungenutzt.



Auch im zweiten Drittel ließen die Eispiraten, bei denen heute Christian Schneider den Vorzug im Tor erhielt, nichts anbrennen. André Schietzold besorgte im Powerplay schnell das 2:0 (26.). Nur kurz später, erneut in Überzahl, war es Mario Scalzo, dessen Schuss durch Freund und Feind in den Maschen des IceFighters-Tores einschlug – 3:0 (27.). Weitere gute Möglichkeiten, unter anderem auch vom Chemnitzer Toms Prokopovics, blieben in der Folge ungenutzt.

Auch im Schlussabschnitt waren die Eispiraten das spielbestimmende Team, offensiv aber nicht kaltschnäuzig genug und teilweise zu verspielt. Die IceFighters standen defensiv aber auch kompakt und kamen schließlich nach 47 Minuten zu ihrem Ehrentreffer. Connor Hannon, der in der Vorwoche noch im Eispiraten-Dress aushalf, nutzte seinen Breakaway eiskalt und überwand Schneider zum 1:3. Beendet wurde das Spiel dann abrupt. Aufgrund einer Sicherheitsdurchsage musste das Stadion von den Verantwortlichen geräumt werden und das Spiel wurde eine Minute vor dem regulären Ende beendet.