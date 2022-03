Lesedauer: ca. 1 Minute

Sichert euch jetzt das exklusive Angebot vom lizensierten Online-Wettanbieter Unibet! Wir zeigen euch wie ihr nur 10€ einzahlen müsst, aber trotzdem mit 50€ wetten könnt.

Für alle Eishockeyfans haben wir ein exklusives Angebot vom Online-Wettanbieter Unibet. Den Buchmacher gibt es bereits seit über 20 Jahren und verfügt somit über reichlich Erfahrung, wenn es um das Thema Sportwetten geht. Die Skandinavier haben ihre Stärken vor allem im Wettangebot und in den Livewetten. Allgemein lässt sich feststellen, dass Unibet einen sehr guten Ruf besitzt. Weltweit besitzt der Bookie über 6 Millionen Kunden. Auf die erste Einzahlung erhält man einen Bonus von 400%, was sich definitiv sehen lassen kann. Du zahlst also 10 Euro ein und kannst mit 50 Euro wetten.

SO SICHERT IHR EUCH DAS ANGEBOT

Klickt auf diesen Link und registriert Euch sicher & einfach bei Unibet. Zahlt 10€ ein mit zum Beispiel Trustly, Banküberweisung oder Kreditkarte. Erhalte deinen Bonus. Viel Erfolg beim Wetten!