Die Testspiele am Samstag

Zweitliga-Nachbarn bringen DEL-Teams beim NRW-Cup in Bedrängnis

Daniel Fischbuch traf zum zwischenzeitlichen 2:0 der Iserlohn Roosters im Turnierspiel gegen die Düsseldorfer EG.
Drei Turniere prägten das Testspielgeschehen am Samstag. In Iserlohn stehen sich noch bis morgen die Kölner Haie, die Düsseldorfer EG, die Krefeld Pinguine und die gastgebenden Roosters gegenüber. Auch zwei Oberligisten bitten zum Vierer-Duell. Zudem gingen einige weiteren Vorbereitungspartien über die Bühne.

Mit einem 3:2-Sieg gegen die Krefeld Pinguine haben die Kölner Haie das Endspiel um den NRW-Cup in Iserlohn erreicht. Ex-Haie-Spieler Jon Matsumoto brachten den Zweitligisten früh in Führung, der seinen Vorsprung durch einen Treffer von Maximilian Hops gar auf 2:0 ausbaute. Doch der KEC schlug zurück und drehte die Partie nach Toren von Ryan MacInnis, Nate Schnarr und Gregor MacLeod. Im Finale am Sonntag um 17 Uhr bekommen es die Domstädter mit den gastgebenden Iserlohn Roosters zu tun, die sich in ihrem Halbfinalspiel gegen die Düsseldorfer EG mit 2:1 durchgesetzt haben. Henrik Törnqvist und Daniel Fischbuch sorgten für eine 2:0-Führung der Sauerländer, ehe Ture Linden die Partie in der 42. Minute spannend machte. Das Spiel um Platz drei zwischen Krefeld und Düsseldorf findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt.

Der Oberligist EC Peiting richtet ebenfalls ein Turnier aus – und hier wurde es international. Dabei mussten sich die deutschen Teams allerdings jeweils knapp geschlagen geben. Der SC Riessersee unterlag den Sterzing Broncos mit 1:2, der ECP verlor mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen den HC Meran. Damit stehen sich die beiden Oberligisten am Sonntag um 18 Uhr im „kleinen Finale“ gegenüber. Das Turnierendspiel zwischen den beiden Südtiroler Mannschaften beginnt um 14 Uhr.

Auch in Deggendorf wird beim Niemeier-Haustechnik-Cup um Turnierehren gespielt. In einem von Strafzeiten geprägten Duell gewannen die Starbulls Rosenheim mit 4:1 gegen die Eisbären Regensburg. Je zweimal waren Scott Feser und Luigi Calce für die Grün-Weißen erfolgreich. Im Duell zwischen dem Deggendorfer SC und den Saale Bulls Halle führten die Gastgeber schon nach 17 Sekunden. Halle glich die Partie im ersten Drittel zweimal aus, ehe ein Doppelschlag in der 22. Minute die 4:2-Führung brachte. Letztlich setzte sich das Team aus Sachsen-Anhalt mit 6:4 durch. Matchwinner für Halle war Brett Schaefer mit drei Treffern. Um 14.30 Uhr steht am Sonntag das Turnierendspiel zwischen Halle und Rosenheim an, um 18.30 Uhr folgt das Spiel um Platz drei zwischen Deggendorf und Regensburg.

Die weiteren Ergebnisse:

Nürnberg Ice Tigers – HC Pustertal 2:1 n.V.

Blue Devils Weiden – HC Banik Sokolov 4:3

EHC Freiburg – Schwenninger Wild Wings 0:5

Heilbronner Falken – SC Langenthal 3:0

Milton Keynes Lightning – Tilburg Trappers 1:9

