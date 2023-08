Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine und die Straubing Tigers belegen bei ihren Vorbereitungsturnieren den zweiten Platz. So liefen die Testspiele am Sonntag.

Die Augsburger Panther haben auch das zweite Spiel beim Dolomitencup in Neumarkt verloren und belegen durch das 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) gegen Rögle BK den dritten Platz. Die Schweden hatten erstmals am Turnier in Südtirol teilgenommen, während die Schwaben bereits zum zehnten Mal dabei waren, wobei die Panther gar fünfmal gewonnen haben. Überragender Spieler der Schweden war Torhüter Petr Kvaca. In einem schnellen Spiel wurde es im zweiten Drittel auch intensiv. Trotz der Niederlage wurde Augsburg von seinen Fans nach dem Match minutenlang gefeiert.



Im Finale um den Seidenstadt-Cup in Krefeld unterlagen die gastgebenden Pinguine den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Christian Wejse brachte die Norddeutschen in Führung; im Anschluss verpassten die Gastgeber den Ausgleich. Miha Verlic machte den Sack schließlich zu. Im Spiel um Platz drei unterlag die Düsseldorfer EG dem Team von Slovan Bratislava mit 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Rot-Gelben führten bereits mit 3:1, mussten sich aber noch geschlagen geben. Es trafen Alex Ehl und zweimal Brendan O’Donnell.

Ein weiterer Gastgeber stand im Finale seines Vorbereitungsturniers – und musste sich ebenfalls geschlagen geben. So unterlagen die Straubing Tigers beim Gäuboden-Volksfestcup dem HC Lugano mit 5:7 (1:4, 0:1, 4:2). Zwischenzeitlich lagen die Niederbayern schon mit 1:6 zurück. Die Tore erzielten J.C. Lipon (2), Michael Clarke, Nicolas Mattinen und Tim Brunnhuber. Im Spiel um Platz drei gewannen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

Weitere Ergebnisse: EHC Winterthur – ESV Kaufbeuren 2:4, Red Bull Salzburg – Adler Mannheim 3:6, Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin 1:5, Kassel Huskies – Grizzlys Wolfsburg 3:2 n.V., Villacher SV – EC Bad Nauheim 3:4 n.V., Deggendorfer SC – Starbulls Rosenheim 2:3.