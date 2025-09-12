Neun Tore und ein Drei-Punkte-Spiel

Wolfsburg startet mit Kantersieg, Ville Pokka mit perfektem Debüt für München

12.09.2025, 22:06 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Nach dem historischen und hoch emotionalen Auftakt unter der Woche zwischen Meister Berlin und Neuling Dresden komplettierten heute die restlichen Clubs den ersten Spieltag der neuen DEL-Saison.

Anzeige

Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Bereits nach zwölf Sekunden musste Augsburgs Cody Kunyk auf der Strafbank Platz nehmen. Diese Strafe nutzten die Nürnberger zur frühen Führung durch Charlie Gerard. Riley Damiani glich nach 35 Sekunden im Mittelabschnitt aus, doch nur drei Minuten später schoss Thomas Heigl die Gäste aus Franken wieder in Führung. Cole Maier sorgte gut sieben Minuten vor dem Ende mit seinem Powerplay-Tor für die Entschiedung zugunsten der Ice Tigers.

Adler Mannheim – Straubing Tigers 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Einen echten Blitzstart erwischten die Adler Mannheim: Nach nur acht Sekunden traf Justin Schütz auf Zuspiel von Marc Michaelis zur ganz frühen Führung für die Kurpfälzer. Es dauerte bis ins Schlussdrittel, ehe die Adler das zweite Mal trafen – und es war erneut Justin Schütz nach Vorarbeit von Marc Michaelis. In der Schlussphase machte Kris Bennett mit dem Empty Netter den Deckel auf dieses Spiel.

Löwen Frankfurt – Grizzlys Wolfsburg 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

Einen echten Fehlstart erwischten hingegen die Frankfurt Lions auf eigenem Eis: Julian Chrobot, Matt Choupani und Jimmy Lambert trafen im ersten Drittel für die Niedersachsen. Und was auch immer sich die Hessen in der ersten Pause vorgenommen hatten, Julian Melchiori machte es nach nur 32 Sekunden mit dem vierten Treffer für die Gäste zunichte. Nach fünf Minuten legte Matt Choupani sein zweites Tor nach. Und es wurde nicht besser für die Löwen: Keaton Thompson, Tyler Gaudet und erneut Jimmy Lambert machten aus dem Debakel für die Löwen einen echten „Blow-Out“. Matthew Wedmans Treffer im Schlussdrittel war nur noch Ergebniskosmetik für die Frankfurter. Sven Ziegler legte in Überzahl den neunten Treffer für die Gäste nach, die ihre beiden Powerplays in Tore ummünzten.

Fischtown Pinguins – Schwenninger Wild Wings 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Matthew Abt traf zweieinhalb Minuten vor der ersten Sirene zur Führung für die Seestädter, Alexander Karachoun glich nach fünf Minuten im Mittelbschnitt aus. Erst fünfeinhalb Minuten vor dem Ende löste Ziga Jeglic das Patt mit seinem Treffer auf, vorbereitet von Neuzugang Nico Krämmer und Jan Urbas - und entschied damit letztlich die Partie.

ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Der aus Mannheim gekommene Daniel Fischbuch brachte die Gäste aus dem Sauerland im ersten Drittel in Führung, doch im Mittelabschnitt schlugen die beiden Rileys auf Seiten der Schanzer zu: Neuzugang Riley Barber glich nach zwei gespielten Minuten in Überzahl aus, ehe Riley Sheen zweieinhalb Minuten später zur Führung für die Oberbayern traf. Doch dann kassierten die Panther einen drittelübergreifenden Doppelschlag der Roosters innerhalb von 88 Sekunden: Colin Ugbekile glich in der Schlussminute des zweiten Abschnitts aus, Tyler Boland schoss die Gäste nach 45 Sekunden im Schlussdrittel erneut in Führung. Es war der Siegtreffer für die Gäste, denn die Panther konnten den Ausgleich auch mit gezogenem Torwart nicht mehr erzwingen.

Kölner Haie – EHC Red Bull München 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Gab es insbesondere im ersten Drittel einige Strafzeiten auf beiden Seiten, konzentrierten sich beide Mannschaften im Mittelabschnitt auf das Eishockey spielen – und kamen auch zu Toren: Der junge Philipp Krening traf auf Zuspiel des gerade vor Saisonbeginn verpflichteten Ville Pokka zur Führung für die Münchner, ehe Maxi Kastner, wieder auf Zuspiel des finnischen Weltmeisters und Olympiasiegers von 2022, den zweiten Treffer nachlegte. Doch nur 89 Sekunden später brachte Verteidiger Brady Austin den aktuellen Vizemeister erstmals auf die Anzeigetafel. Nach zwei Minuten im Schlussdrittel legte Tobias Rieder den dritten Treffer für die Münchner nach, ehe Ville Pokka sein glänzendes DEL-Debüt nach zwei Vorlagen mit seinem ersten Treffer krönte. Nate Schnarr konnte sechseinhalb Minuten vor dem Ende nur noch verkürzen für die Rheinländer.