Lesedauer: ca. 1 Minute

​Drei Anläufe hatten die Kölner Haie gebraucht, um endlich ein DEL Winter Game zu gewinnen. Doch nach dem 4:2-Sieg gegen Mannheim vor über 40.000 Fans vor wenigen Tagen ging es nun wieder schief.

Denn der KEC bestreitet in dieser Saison im Rahmen der Stadium Series zwei weitere Open-Air-Spiele in Müngersdorf – das erste davon ging gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Donnerstagabend mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) verloren. 14.352 Zuschauer sahen die Partie.



Die Gastgeber hatten bereits im ersten Spielabschnitt gute Chancen, die Partie blieb aber torlos. Das Spiel wurde im Regen schwieriger. Die Haie kamen damit zunächst besser zurecht: Mark Olver brachte Köln in Führung (26.). Dann jedoch schwächten sich die Haie zweimal nachhaltig selbst: Erst kassierte Alexander Oblinger eine Fünfminutenstrafe. Das überstanden die Domstädter zwar, doch ein weiteres „normales“ Powerplay nutzte Christian Wejse zum Ausgleich (39.). In der 43. Minute musste Kölns Zach Sill mit einer Matchstrafe nach einem Check gegen den Kopf vom Eis. Einen Großteil der Unterzahl hatte der KEC schon überstanden, dann aber traf Antti Tyrväinen zum Sieg für Bremerhaven (47.).

Im nächsten Heimspiel am 28. Dezember gegen Straubing haben die Haie wieder ein Dach über dem Kopf, doch am 8. Januar geht es dann ein weiteres Mal ins Freie: Zu Gast in Müngersdorf sind dann die Augsburger Panther.