Wichtiger Sieg im Kellerduell für die Straubing Tigers

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war wichtig für die Straubing Tigers – mit einem 4:3-Sieg gegen die Krefeld Pinguine haben die Niederbayern am Sonntag die beiden potenziellen Abstiegsränge der Deutschen Eishockey-Liga verlassen, während das Team vom Niederrhein nun gemeinsam mit Schwenningen unten steht.

Derweil schicken sich die Bietigheim Steelers an, mit diesem Thema möglichst wenig zu tun zu haben, denn daheim gelang ein 5:2-Sieg gegen die bislang so gut gestartete Düsseldorfer EG. Derweil rücken die Eisbären Berlin an das Top-Trio der Liga heran – auch weil das Hauptstadtteam mit 5:3 gegen die Kölner Haie gewann, während Wolfsburg in Bremerhaven verlor.



Die Spiele am Sonntag:

Straubing Tigers – Krefeld Pinguine 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Tore: Straubing: St. Denis (3), Schönberger – Krefeld: Sabolic (2), Lessio.

Eisbären Berlin – Kölner Haie 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Tore: Berlin: Veilleux (2), Mik, White, Clark – Köln: Üffing, Dumont, Barinka.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)

Tore: Bremerhaven: Urbas (3), Vikingstad – Wolfsburg: Machacek, Gaudet, Archibald.

Bietigheim Steelers – Düsseldorfer EG 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Tore: Bietigheim: Sheen (2), McKnight, Heard, Zientek – Düsseldorf: Nowak, Proft.

Schwenninger Wild Wings – Iserlohn Roosters 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Tore: Schwenningen: Turnbull, Görtz – Iserlohn: Whitney, Bailey, Cornel, Adam.

Adler Mannheim – ERC Ingolstadt 4:3 (2:0, 0:1, 1:2)

Tore: Mannheim: Szwarz, Dawes, Eisenschmid, Plachta – Ingolstadt: Simpson (2), Flaake.

Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore: Augsburg: Saponari, Nehring, Payerl – Nürnberg: Parlett.