Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga geht in ihre entscheidende Phase – wobei das Ganze aufgrund der vielen unterschiedlichen Anzahlen von ausgetragenen Partien etwas unübersichtlich bleibt. Schon jetzt ist klar, dass nicht alle Partien ausgetragen werden können und der Punktquotient damit entscheidend bleibt.

Allerdings sind die Straubing Tigers nach dem direkten Duell mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven als aktueller Fünfter auf einem sehr guten Weg, sich direkt für das Play-off-Viertelfinale zu qualifizieren. Gegen die Norddeutschen gewannen die Niederbayern mit 2:1. Derweil verlor Neuling Bietigheim Steelers zwar das Spiel bei den Adlern Mannheim – weil es aber ins Penaltyschießen ging, sprang ein Punkt heraus, sodass sich die Ellentaler schon sehr sicher auf ein zweites Jahr im Oberhaus freuen können. Für die Kölner Haie läuft es nach wie vor nicht rund. Irgendwann zur Saisonmitte standen die Domstädter sehr gut da, nun können sie froh sein, dass es wohl doch einige Teams geben wird, die hinter ihnen landen werden, sodass der Klassenerhalt – wahrscheinlich zumindest – nicht mehr in Gefahr gerät. Für die Krefeld Pinguine sieht es im Moment zappenduster aus. Aktuell gab es eine 4:7-Niederlage in Augsburg. Sollten die Löwen Frankfurt DEL2-Meister werden und aufsteigen, droht dem KEV immer ärger der Ganz in die Zweitklassigkeit. Im Tabellenkeller gelang den Schwenninger Wild Wings ein wichtiger 2:1-Overtime-Sieg in Iserlohn. Zudem besiegte die Düsseldorfer EG den ERC Ingolstadt mit 3:0 und die Eisbären Berlin die Grizzlys Wolfsburg mit 3:1.



Die Spiele in der Übersicht:

Straubing Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Tore: Straubing: Schönberger, Leier – Bremerhaven: Wejse.

Adler Mannheim – Bietigheim Steelers 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) n.P.

Tore: Redulic (3), Larkin – Bietigheim: Hauner, Stretch, Naud.

Kölner Haie – EHC Red Bull München 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Tore: Köln: Uvira, Matsumoto – München: Gogulla (2), Schütz, Ortega, Smith.

Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Iserlohn: Aubin – Schwenningen: Tylor Spink, Olimb.

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Tore: Düsseldorf: Bittner (2), Trinkberger.

Augsburger Panther – Krefeld Pinguine 7:4 (3:1, 3:2, 1:1)

Tore: Puempel, Trevelyan (je 2), McClure, Lamb, Payerl – Krefeld: Bracco (2), Gläßl.

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore: Berlin: Boychuk, Clark, Södergran – Wolfsburg: Gaudet.