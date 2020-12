Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Mann hinter der Hockeyweb-App: Wilko Eisele. Der Entwickler unserer mobilen Version war am Freitag zu Gast bei Alexander "BloodyLP" Blattmann im Livestream. Neben den verschiedenen Features der App verriet uns Wilko unter anderem auch für welchen Verein sein Herz schlägt.

Hauptberuflich bei der deutschen Bahn, im Herzen dem Eishockey verbunden. Sein Hobby, das Programmieren, konnte er mit seiner Leidenschaft verbinden – Hockeyweb. Die App, die Tausende Eishockeyfans Woche für Woche nutzen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was der schnellste Mannschaftssport der Welt national wie international zu bieten hat – entwickelt von Wilko Eisele. Ob ein „TOOOOOOOR“ als Push-Nachricht oder Spielberichte der eigenen Mannschaft auf dem Handy, Fans aus dem ganzen Land haben dank ihm alles immer auf einen Blick in der Hosentasche dabei. Die Entwicklung schreitet immer voran: „Seit zwei Jahren haben wir auch Livedaten für die Oberligen und das kommt glaube ich auch ganz gut an.“



Falls ihr die Hockeyweb App noch nicht habt, könnt ihr sie euch jetzt im Google Playstore oder im App Store kostenlos herunterladen.

Wünsche, Anregungen und Feedback könnt ihr gerne über Bewertungen in den entsprechenden App-Stores anbringen oder per Mail an [email protected] direkt an Wilko senden.

Wenn ihr vom Chefentwickler persönlich erfahren wollt, was die Hockeyweb-App sonst noch alles zu bieten, welchen Klub er anfeuert und was ihn am Eishockey begeistert, hört rein und schaut euch den Livestream mit Wilko Eisele und Alex Blattmann im Re-Live an.



Alle vergangenen Instagram-Livestreams (u.a. Seider, Kahun, Grubauer, Stützle, Reichel, Peterka, Holzer) sind auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen (Spotify, Apple und Co.) zu finden.