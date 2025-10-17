„Pink in the Rink“ hat in Berlin Tradition - dank Stefan und Jodi Ustorf

Von Hoffnung und Liebe: Warum Rosa so gut zum Eishockey passt

17.10.2025, 13:08 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Rosa passt nicht zum Eishockey. Es ist zu weich, zu hell, zu verletzlich. Und genau deshalb gehört es dorthin. Weil es zeigt, dass Stärke nicht immer laut ist. Vielleicht ist das das Geheimnis dieser Farbe: Sie bleibt, wenn alles andere vergeht. Ein Schimmer auf Eis. Ein Herzschlag im Frost.

Anzeige

Oktober in Berlin.

Die Stadt zieht den Kragen hoch, riecht nach Regen, Straßenbahn und dem ersten Glühwein. Irgendwo bremst ein Stau, irgendwo hetzen Menschen über den feuchten Asphalt, irgendwo fallen Blätter, irgendwo summt Hoffnung. Und drinnen, in der Arena, ist alles rosa. Das Eis glüht, als hätte jemand ein Stück Herz hineingetropft.

Licht. Becher. Helme. Ein Abend, an dem Eishockey plötzlich etwas ganz anderes wird: leise. „Pink in the Rink.“ Eine Initiative, die in Berlin Wurzeln schlug. Durch Stefan Ustorf.

Ich erinnere mich an den Tag, als er zu uns in die Redaktion kam. 2010 war das. Büro des Chefredakteurs. 14. Stock. Hoch über den Dächern des Alexanderplatzes. Er hatte diese ruhige, fast zu aufrechte Art, wie Sportler sie haben, wenn sie gelernt haben, nicht wegzusehen. Neben ihm: seine Frau Jodi. Amerikanerin.

Ein offenes Gesicht, wache Augen, die so taten, als sei alles längst wieder gut. Ich erinnere mich an ihre Hände. Wie sie die Tasse hielten – fest, als könne Wärme wegrutschen. Sie sprach nur Englisch, aber sie brauchte keine Übersetzung. Weil ihr Lächeln schon alles sagte. Weil in ihrer Stimme etwas lag, das keine Übersetzung brauchte: Mut.

Der Krebs war besiegt.

Sie nannte ihn „the monster“. Und lachte dabei – dieses helle, kurze Lachen, das zeigt, dass man die Dunkelheit kennt, aber ihr keinen Triumph gönnt. „It’s gone“, sagte sie. „But it never really leaves you.“ Stefan nickte nur.

So still, als hätte er die Worte schon hundertmal gehört – und jedes Mal neu verdaut. Er sah sie an, und in diesem Blick war alles: Erleichterung, Dankbarkeit, Angst, dass das Glück vielleicht zu fragil ist. Es bleibt ein immerwährender Kampf. Gegen Rückfall, gegen Sorge, gegen die schleichende Angst, die man manchmal in der Stille hört.

Damals brachte er die Idee aus den USA mit, wo er Profi gewesen war. Dort liefen die Spieler schon in Rosa auf, sammelten Spenden, machten sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt. Stefan wollte das auch in Berlin. Nicht als Show. Sondern als Haltung. „If this makes even one person go to the doctor sooner,“ sagte Jodi, „then it’s worth it.“ Ich schrieb die Geschichte damals für den Berliner Kurier. Sie war laut. Zu laut, denke ich heute.

Zwischen Schlagzeilen und Fettdruck war da ein Mensch, den man fast überhörte. Damals wusste ich noch nicht, dass Geschichten über Leben und Tod besser flüstern als schreien. Ich sprach mit Stefan darüber. Er lächelte – dieses milde, nachsichtige Lächeln, das nur Menschen haben, die Wichtiges schon verloren und wiedergefunden haben. „Egal“, sagte er. „Wichtig ist, dass wir reden. Egal in welcher Form. Früherkennung kann Leben retten.“

Und ich verstand: Es ging nie um den Artikel. Es ging um das Weitererzählen.

Seitdem, 15 Jahre schon, ist Pink in the Rink mehr als eine Tradition. Inzwischen ist Stefan in Nürnberg als Sportdirektor tätig. Am vergangenen Wochenende gastierte er mit seinen Jungs in der Hauptstadt. Jodi war natürlich auch dabei. Das Ergebnis interessierte mich nur marginal.

Die Fans der Eisbären Berlin sammelten Spenden für die Berliner Krebsgesellschaft, für Leben nach Krebs e.V., für Projekte, die Hoffnung geben, wenn die Diagnose alles andere nimmt. Sie verkaufen kleine Dinge mit großer Bedeutung. Allein am Sonntag kamen rund 16.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Vergangenes Jahr waren es insgesamt etwa 45.000 Euro. Doch das Wichtigste lässt sich nicht zählen: Gespräche. Trost. Nähe. Zuversicht.

Rosa wirkt fehl am Platz. Mitten in der Kälte, im Lärm, zwischen Körpern und Schlägern. Aber genau das macht die Farbe stark. Sie bleibt, wo sonst alles vorbeirauscht. Sie erinnert daran, dass Stärke manchmal aussieht wie Zärtlichkeit. Es ist seltsam, wie eine Farbe etwas verändern kann.

Rosa, diese sanfte, fast schüchterne Farbe, die sonst für Kinderzimmer, Bonbons oder Schmetterlinge steht, bekommt hier eine andere Bedeutung. Auf dem Eis, in der Arena, in den Gesichtern der Menschen wird sie zu Widerstand. Zu Liebe. Zu Erinnerung.

Rosa auf Eis – das ist kein Widerspruch. Es ist ein Versprechen. Rosa mitten in der härtesten aller Sportarten – das ist kein Zufall. Das ist Mut in Farbe.

Ich schreibe das nicht nur als Reporter. Mein Vater hat den Kampf verloren. Meine Mutter hat ihn gewonnen. Ich weiß, wie still Häuser werden können, wenn ein Arzt das Wort „bösartig“ ausspricht. Und wie laut das Herz schlägt, wenn ein anderer Arzt sagt: Wir haben es früh erkannt. Und wie stark Hoffnung sich anfühlt, wenn man wieder atmen darf.

Darum denke ich jedes Jahr im Oktober, wenn die Halle rosa glüht, an Jodi. An Stefan. An all die, die kämpfen. Und an die, die wir vermissen. Manche Geschichten schreibt man, um sie nie zu vergessen. Diese hier ist eine davon. Tragt sie weiter. Für Jodi und Stefan. Für alle, die Mut brauchen. Und für die, die Mut schenken.