Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Iserlohn Roosters haben im NRW-Derby gegen die Krefeld Pinguine mit einem 5:2 (4:0, 0:0, 1:2) drei Punkte im Kampf um die Play-offs eingefahren. Eine 4:0-Führung nach dem ersten Drittel entschied das Spiel zugunsten des IEC.

Gerade einmal 13 Sekunden waren gespielt als die Sauerländer nach einem Konter von Brody Sutter das erste mal jubeln durften. Bis zur Drittelpause gelangen den Roosters noch drei weitere Treffer. Auch mit dem Überzahlspiel durfte Coach Brad Tapper zufrieden sein. Im weiteren Verlauf konnten die Roosters ihr Level aus dem ersten Drittel nicht halten, auch weil der KEV nun deutlich energischer zuwerke ging.

Nach dem torlosen zweiten Drittel stellten die Gastgeber zunächst auf 5:0. Vieles deutete auf einen möglichen weiteren Shutout für Goalie Andy Jenike hin. Doch die Gäste nutzten eine Überzahlsituation und eine weitere Unachtsamkeit in der Defensive der Roosters und stellten auf 5:2. Roosters-Neuzugang Steve Whitney durfte gemeinsam mit Bruder Joseph und Brody Sutter in der ersten Reihe auflaufen. Bei seinem Heimdebüt steuerte der Kanadier zwei Torvorlagen bei.

„Wir haben das erste Drittel komplett verschlafen, wir müssen echt besser aus dem Bus kommen“, ärgerte sich Krefelds Verteidiger Constantin Braun nach dem Spiel bei Magenta-Sport. Roosters-Verteidiger Jens Baxmann zeigte sich hingegen sehr zufrieden: „Das war ein überragendes erstes Drittel von uns. Wir wollten Krefeld möglichst gar nicht zur Entfaltung kommen lassen“, befand er nach dem Spiel.

Einziger Wermutstropfen für die Sauerländer war die Verletzung von Ryan O’Connor, der wenige Minuten vor Schluss einen Puck ins Gesicht bekam. Auch Julian Lautenschlager musste für Untersuchungen ins Krankenhaus.

Iserlohn festigt vorerst den vierten Platz, Krefeld bleibt Siebter in der Nordgruppe. Die Roosters spielen bereits am Freitag in Bremerhaven, der KEV fährt am Sonntag ebenfalls zu den Fischtown Pinguins.

Tore: 1:0 (0:13) Brody Sutter (Griffin Reinhart), 2:0 (7:42) Brent Aubin (PP1 Alexandre Grenier, Ryan O‘Connor), 3:0 (11:25) Philip Riefers (Steve Whitney, Joseph Whitney), 4:0 (19:49) Griffin Reinhart (PP1 Andy Jenike), 5:0 (54:13) Brody Sutter (Steve Whitney, Joseph Whitney), 5:1 (56:50) Brett Olson (PP1 Lucas Lessio, Mirko Sacher), 5:2 (57:14) Filips Buncis (Nikita Shatsky).

Strafminuten: Iserlohn 10, Krefeld 10.

Felix Abrahams