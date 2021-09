Die Spiele am Sonntag

​Schon am ersten Spieltag der Saison 2021/22 gab es viele Tore in der Deutschen Eishockey-Liga zu bestaunen – am Sonntag folgten 53 weitere Treffer. Und die Kölner Haie, die zum Auftakt gewonnen hatten, boten dem EHC Red Bull München, der letztlich 6:4 gewann, viel Gegenwehr und führten sogar mit 2:0.

Für die Krefeld Pinguine setzte es nach der Derby-Niederlage gegen Düsseldorf gleich die zweite Niederlage: In Wolfsburg gab es ein 3:6 für das Team vom Niederrhein. Gleich elf Tore gab es beim 7:4-Sieg der Eisbären Berlin in Iserlohn zu bestaunen. Die DEG, von vielen schwach eingeschätzt, startete derweil mit einem Sechs-Punkte-Wochenende.



Die Spiele am Sonntag:

Nürnberg Ice Tigers – Bietigheim Steelers 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Tore: Nürnberg: Sheehy, Stoa, Brown.

EHC Red Bull München – Kölner Haie 6:4 (0:0, 4:3, 2:1)

Tore: München: Tiffels (2), Street, Redmond, Ortega, Redmond – Köln: Müller, Ferraro, Thuresson, Howden.

Grizzlys Wolfsburg – Krefeld Pinguine 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Tore: Desousa (3), Furchner, Rech, Archibald – Krefeld: Bracco, Lessio, Niederberger.

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)

Tore: Ziegler (2), Foucault, Cornel – Berlin: White, Noebels (je 2), Clark, Pföderl, Boychuk.

Düsseldorfer EG – Augsburger Panther 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Tore: Düsseldorf: Svenson, O’Donnell, Barta, D’Amigo, Eder – Augsburg: McClure, Trevelyan, Payerl.

ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Tore: Ingolstadt: Aubry (2) – Schwenningen: Olimb.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Straubing Tigers 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Tore: Bremerhaven: Wahl, Andersen, Krogsgaard, Verlic, Wejse – Straubing: Brandt (2), Connolly, Mulock.