Die Adler Mannheim und Arkadiusz Dziambor haben sich in beidseitigem Einvernehmen auf die vorzeitige Auflösung des bis 2026 gültigen Arbeitsvertrags geeinigt. Der Verteidiger schließt sich Ligakonkurrent Schwenningen Wild Wings an.

„In Arkadiusz´ Fall haben sich die Dinge über die vergangenen Monate leider nicht so entwickelt, wie es von Seiten des Clubs und aus Arakadiusz´ Sicht hätten tun sollen. Daher sind wir nach einigen konstruktiven Gesprächen übereingekommen, eine für alle Seiten passende Lösung zu finden“, äußert sich Sport-Manager Jan Axel-Alavaara zu den Gründen der Trennung.

Dziambor könnte bereits am kommenden Mittwoch sein Debüt für Schwenningen beim Auswärtsspiel in Köln geben und sagte zu seinem Wechsel: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach und dem Management, die mich von Schwenningen überzeugt haben. Es ist ein super Standort mit einem familiären Umfeld, was mir sehr gefällt und wovon ich mir für meine weitere Entwicklung sehr viel Positives erhoffe. Ich möchte mit den Wild Wings voll angreifen und dabei natürlich regelmäßig zum Einsatz kommen.“

Dziambor spielte bereits in der Schülermannschaft für die Jungadler, sammelte schließlich in der Saison 2020/21 erste DEL-Erfahrungen. In insgesamt 91 Hauptrunden-Spielen der DEL markierte der Verteidiger zwei Treffer für die Adler und verzeichnete in 13 Playoff-Partien eine Torvorlage. In der aktuellen Spielzeit kam der 21-Jährige ausschließlich für Kooperationspartner Bietigheim Steelers in der DEL2 zum Einsatz.