Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Grizzlys Wolfsburg sind auf der Suche nach einem neuen Verteidiger fündig geworden. Der 29-jährige Kanadier Nolan Zajac, zuletzt in der SHL bei Timra IK unter Vertrag, wird bei den Grizzlys in der kommenden Saison den Defensivverbund verstärken.

Der 1,79 Meter große Linksschütze wird bei den Autostädtern einen Einjahresvertrag erhalten. Bereits seit 2018 ist der Winnipeg geborene Verteidiger in Europa aktiv. Drei Spielzeiten verbrachte er in Schweden, eine bei den Stavanger Oilers in Norwegen. In den beiden zurückliegenden Jahren sammelte er in der swedischen SHL in 99 Spielen beachtliche 43 Punkte (12 Tore, 31 Assists)

Zajac, der bei den Grizzlys die Trikotnummer 44 erhalten wird, gilt als sehr agiler Verteidiger, der auch im Powerplay seine Stärken besitzt. Zudem stammt er aus einer Eishockeyfamilie: So spielt sein Bruder Travis seit 2006 in der NHL und hat dort mittlerweile mehr als 1.100 Partien absolviert.

Zur Saisonvorbereitung Anfang August wird der Kanadier in Wolfsburg erwartet.

„Nolan stand bereits im letzten Jahr ganz oben auf unserer Wunschliste. Leider hatte er sich dann für eine Engagement in Schweden entschieden. Der Kontakt zu ihm wurde aber bereits sehr früh wieder aufgenommen, was letztendlich zum Erfolg geführt hat. Er ist ein kompletter Abwehrspieler der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive mit viel Verantwortung spielt. Er ist in allen Special Teams einsetzbar, skatet sehr gut und wird eine tragende Rolle in unserer Abwehr einnehmen. Wir sind sehr froh, dass es jetzt geklappt hat und freuen uns sehr auf ihn, da wir der Überzeugung sind, dass er in unserer Liga ein Top Verteidiger sein wird“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.