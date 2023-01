Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Schwenninger Wild Wings verpflichten mit Carl Neill einen kanadischen Rechtsschützen für die Verteidigerposition. Der 26-Jährige kommt vom slowenischen ICEHL-Club HK Olimpija Ljubljana, mit dem er in der laufenden Saison 36 Spiele absolvierte und dabei insgesamt 24 Scorerpunkte sammelte.

In der vergangenen Spielzeit stand der Kanadier bereits viermal für die Kölner Haie in der DEL auf dem Eis. Für die Verantwortlichen am Neckar war es wichtig einen Akteur zu finden, der dem Team direkt mehr Qualität verleihen kann. „Wir bekommen mit Carl einen Spieler, der uns mit seinen Fähigkeiten mehr Tiefe in der Verteidigung geben wird. Dabei gilt unser Dank auch Ljubljana, die ihm die Möglichkeit gegeben haben, sich in einer größeren Liga zu beweisen“, sagt Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner.