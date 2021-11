Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther haben nach dem Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt zwei weitere Ausfälle zu beklagen.

So fehlen Scott Valentine und Chad Nehring ihrem Team aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen. Dies ergaben Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte am gestrigen Tage.

Scott Valentine zog sich durch einen Check seines Gegenspielers eine Schulterverletzung zu. Diese wird vorerst konservativ behandelt. Sollte diese Behandlungsform anschlagen, wird seine Ausfalldauer bis zu sechs Wochen betragen.

Etwas unklarer gestaltet sich zum jetzigen Zeitpunkt die Knieverletzung von Chad Nehring. Dr. Jens-Ulrich Otto: „Das MRT lässt leider noch keine finale Diagnose zu. Chad wird sich in den kommenden Tagen weiteren klinischen Untersuchungen unterziehen. Sollte die Situation dann unklar bleiben, ist für kommende Woche eine diagnostische Endoskopie geplant. Aktuell ist aber davon auszugehen, dass er mindestens vier Wochen ausfallen wird. Darüber hinaus stünde bei einer schwerwiegenderen Verletzung der Bänder auch ein deutlich längerer Ausfall im Raum."

Eine Rückkehr der beiden Langzeitverletzten Olivier Roy und Wade Bergman noch vor der Deutschland Cup-Pause bleibt ausgeschlossen. Bei weiter optimalem Heilungsverlauf könnten beide aber noch im Laufe des Monats November ihr Comeback feiern.