Die DEL am Freitag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Berlin haben am Freitagabend das Verfolgerduell in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die zuletzt sehr erfolgreichen Kölner Haie mit 3:1 gewonnen, stehen auf Rang zwei und rücken auch nach dem Punktequotienten nun dem führenden EHC Red Bull München auf die „Pelle“.

Jene Münchner kassierten beim Neuling Bietigheim Steelers eine 3:6-Niederlage, die die Hausherren im Schlussdrittel perfekt machte. Besser als für den KEC lief es für die rheinischen Rivalen. Denn die Düsseldorfer EG gewann bei den Adlern Mannheim mit 4:2. Schon am Donnerstag setzten sich die Krefeld Pinguine mit 3:2 nach Penaltyschießen in Schwenningen durch. Die Grizzlys Wolfsburg patzten in Niederbayern, wo die Straubing Tigers mit 5:2 erfolgreich waren. Derweil machte der ERC Ingolstadt die Schotten gegen die Iserlohn Roosters dicht und gewann mit 3:0.

Die Spiele am Donnerstag und Freitag:

Schwenninger Wild Wings – Krefeld Pinguins 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) n.P.

Tore: Karachun, Tylor Spink – Krefeld: Lewandowski, Braun, Bergström.

Eisbären Berlin – Kölner Haie 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Tore: Berlin: Nielsen, Zengerle, Veilleux – Köln: Moritz Müller.

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)

Tore: Mannheim: Szwarz, Akdag – Düsseldorf: O’Donnell (2), Olson, Proft.

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Tore: Straubing: Brandt, Connolly (je 2), Akeson – Wolfsburg: DeSousa (2)

ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Tore: Ingolstadt: Höfflin, Aubray, Storm.

Bietigheim Steelers – EHC Red Bull München 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Tore: Bietigheim: Jasper (3), Sheen (2), Ranford – München: Smith, Blum, Ortega.