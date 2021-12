Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Bietigheim Steelers verpflichten von den Grizzlys Wolfsburg den 23-jährigen Stürmer Valentin Busch. Der Linksschütze wird heute Abend beim Auswärtsspiel in Düsseldorf sein Debüt im Trikot der Schwaben geben.

Trotz seiner erst 23 Jahre kann der in Erding geborene Stürmer auf jede Menge Erfahrung zurückgreifen. Für Nürnberg und Wolfsburg lief Busch insgesamt 123 Mal in der DEL auf und kam dabei auf 24 Punkte (sechs Tore). Auch die DEL2 kennt der 1,83 Meter große Angreifer recht gut – für Bayreuth und Kassel brachte er es in 131 Partien auf 45 Punkte (25 Tore). In der Saison 2016/17 wurde er zum „Rookie des Jahres“ in der DEL2 gewählt.



Vor seiner Zeit als Profi wurde Valentin im Nachwuchs des EV Landshut sowie der Red Bull Akademie in Salzburg ausgebildet. Während seiner Juniorenzeit spielte er für die U17-, U18- und die U20-Nationalmannschaft.

Geschäftsführer Volker Schoch zum Neuzugang: „Mit Valentin Busch haben wir einen deutschen Stürmer gefunden, der seine Chance bei den Steelers sieht. Er bringt trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung in der DEL mit. Valentin soll dem Team Qualität und Tiefe bringen.“