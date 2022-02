Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor dem Start in die letzte Phase der DEL-Hauptrunde 2021/22 wollen wir konkret darstellen, wie wir als Kölner Haie kurz, mittel- und langfristig planen. Ein wichtiger Baustein im sportlichen Bereich ist dabei unser Cheftrainer Uwe Krupp. Deswegen haben wir mit ihm langfristig verlängert.

„Mit dem Ziel, unseren Kölner Eishockey-Standort zu erhalten, versuchen wir in der aktuellen Corona-Krise alles im wirtschaftlichen und politischen Bereich, um die Kölner Haie stabil zu halten“, erklärt der Verein, der nach eigenen Angaben an Konzepten arbeitet, das Zuschauerpotenzial der Lanxess-Arena so gut wie möglich ausschöpfen zu wollen.



Aktuell geht es erst einmal um die laufende Saison. „Hierbei auch den sportlichen Ansprüchen gerecht zu werden, ist mit den Einschränkungen und Hindernissen – besonders bei der geringen Zuschauerkapazität in einer nicht-städtisch betriebenen Multifunktionsarena – sehr schwer. Wir sind fest entschlossen, gestärkt aus der Spielpause herauszukommen. Unsere Mannschaft konnte nach langer Zeit wieder regelmäßig und strukturiert trainieren. So wollen wir den letzten Teil der Hauptrunde möglichst erfolgreich gestalten, um Anfang April in die Play-offs einzuziehen“, so die Haie.

Zudem gab der KEC bekannt, den Vertrag mit Cheftrainer Uwe Krupp langfristig verlängert zu haben. „Uwe Krupp passt zu unserem Konzept“, sagt Geschäftsführer Philipp Walter, „er identifiziert sich mit dem Plan, den wir beim KEC haben. Seine Kompetenz, seine Führungsstärke, sein Ehrgeiz und auch seine persönliche Bindung zu Club und Stadt machen ihn sehr wertvoll für den KEC. Er ist ein wichtiger Baustein für uns, da er in der Lage ist, die Mannschaft zu stabilisieren und langfristig weiterzuentwickeln.“

„Jeder weiß, dass es eine Ehre für mich ist, hier in Köln zu arbeiten“, wird Uwe Krupp zitiert, „seit ich vor zwei Jahren wieder bei den Haien angefangen habe, manövrieren wir uns durch eine für das Eishockey, aber insbesondere für unseren Verein, schwierige Zeit. Wir haben uns kurz- und langfristige Ziele gesetzt und wir arbeiten weiter hart daran, diese zu erreichen. Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und ich werde alles dafür tun, um das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, zurückzugeben.“ Über die Länge des neuen Vertrags wurde nichts bekannt.