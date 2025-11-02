DEL kompakt am Sonntag

Unaufhaltsam: Straubing Tigers bleiben an der Spitze

02.11.2025, 21:18 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Wer hätte das gedacht. Mit konstanten Leistungen im ersten Saisondrittel und einem weiteren Sieg gehen die Straubing Tigers als Tabellenführer in die Deutschland-Cup-Pause.

Beim souveränen 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) gegen die Dresdner Eislöwen holten sie sich den 13. Saisonsieg und bleiben das konstanteste Team der Liga. Bemerkenswert, dass vier der fünf Topscorer die deutsche Staatsbürgerschaft haben und mit Stefan Loibl und Tim Fleischer zwei von ihnen für den Deutschland-Cup in der kommenden Woche nominiert wurden. Dass sie zusätzlich breit aufgestellt sind, zeigte sich an diesem Nachmittag, an dem mit Alex Green, Nicolas Beaudin und Joshua Melnick Spieler trafen, die sich bisher in dieser Saison noch nicht so oft in die Torschützenliste eintragen durften. Einen hervorragenden Job im Tor machte erneut Henrik Haukeland bei seinem 14. Saisoneinsatz. Während Straubing bei 39 Punkten nach 17 Spielen steht, bleibt Dresden, nachdem sie ihre Niederlagenserie am Freitag durchbrechen konnten, mit sieben Punkten am Tabellenende.

Einen historischen Nachmittag erlebten die Nürnberg Ice Tigers beim 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)-Erfolg in Mannheim. Zuletzt gewannen sie am 18. November 2016 in der SAP-Arena. Der Schlüssel zum Erfolg war ein Doppelpack von Tyler Spezia sowie der erste Überzahltreffer seit zehn Spielen. Trotz 48 Torschüssen der Hausherren gingen die Ice Tigers zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung. Dennoch hatten die Adler viele Chancen, verpassten aber Zählbares. Nach vergebenem Penalty und aberkanntem Tor schoss Maximilian Heim noch das zweite Mannheimer Tor. Nach der vierten Niederlage des ehemaligen Tabellenführers wächst der Rückstand auf Straubing auf fünf Punkte an.

Nach Horror-Halloween und zehn Gegentoren in Ingolstadt blieben die Kölner Haie bei der 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)-Heimniederlage gegen die EHC Red Bull München erneut ohne Punkte. Mathias Niederberger kassierte wie gegen die Adler Mannheim kein Gegentor und feierte den zweiten Shutout an diesem Wochenende. Patrick Hager in der 32. Minute und Markus Eisenschmid knapp zwei Minuten vor Schluss erzielten die Tore für die Red Bulls, die ihren Lauf mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen fortsetzen.

Das Spiel zwischen den Eisbären Berlin und den Fischtown Pinguins Bremerhaven stand im Zeichen des am Donnerstag nachverpflichteten Torhüter Julius Hudacek, der in der Finalserie im Tor der Kölner Haie zweimal in der Uber-Arena siebenmal die Scheibe aus dem Netz holen musste. Beim 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)-Sieg für seinen neuen Arbeitgeber von der Nordseeküste hielt er 20 Torschüsse. Rayan Bettahar, Christian Wejse und Nicolas Krämmer stellten eine Drei-Tore-Führung her, die der Berliner Blaine Byron in der 38. Minute verkürzte. Bennet Roßmy markierte den Endstand für die Pinguins, die durch den vierten Sieg in Folge nur noch einen Punkt hinter den Adlern liegen.

Im Spiel der tabellarischen Nachbarn zwischen den Augsburger Panthern und den Schwenninger Wild Wings behielten die Fuggerstädter mit 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) die Oberhand. Vier Tore im zweiten Drittel lenkten das Spiel nach dem 0:1-Rückstand durch Danny O´Regan in die Richtung des AEV. Riley Damiani mit einem Tor und zwei Beihilfen sowie die Treffer von Enrico Henriquez-Morales, Cody Kunyk, Kyle Mayhew und D.J. Busdeker waren spielentscheidend. Augsburg geht punktgleich mit Meister Berlin in die Pause.

Als Assistent von Bundestrainer Harold Kreis wurde Mark French für den Deutschland-Cup berufen. Mit seinem ERC Ingolstadt gewann er mit 8:0 (2:0, 2:0, 4:0) in Frankfurt und schenkte den Löwen, nach dem 1:9 vom ersten Spieltag, die zweithöchste Heimniederlage ein. Nach den Siegen gegen das Top-Trio aus Mannheim, Straubing und Köln zeigten sich die Schanzer im Abendspiel torhungrig. Kenny Agostino und Austen Keating schnürten einen Doppelpack. Nach dem siebten Gegentor wechselte Tom Rowe den Torhüter. Für Mirko Pantkowski kam die Nummer drei Rodion Schumacher. Mit 29 Toren in den letzten vier Spielen bildet der ERC die beste Offensive der Liga und schiebt sich auf den vierten Tabellenplatz.

Bereits am Samstag siegten die Iserlohn Roosters im Duell gegen die Grizzlys Wolfsburg. Beim 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung wurde Eric Cornel zum Mann des Abends, der die sieben Spiele andauernde Niederlagenserie der Sauerländer beendete.