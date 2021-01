Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine dürfen sich auf einen neuen jungen und laufstarken Stürmer freuen. Justin Volek kommt vom Kooperationspartner in Ravensburg. Anfang des Jahres stand der 18-jährige noch mit Tim Stützle von den Ottawa Senators bei der U-20-Weltmeisterschaft in Edmonton auf dem Eis.

„Die Weltmeisterschaft war für mich ein Riesenerlebnis und hat mir auch bei meiner Entwicklung enorm weitergeholfen. Jetzt freue ich mich aber, hier zu sein und Erfahrung in der DEL sammeln zu dürfen. Ich habe mit Philipp Kuhnekath, Niklas Postel und Tom-Eric Bappert bereits in Ravensburg ein paar Spiele zusammen gespielt und es ist gut, dass man als junger Spieler hier in Krefeld das Vertrauen von Sergey Saveljev und dem Trainerteam genießt, und eine Chance bekommt den nächsten Schritt zu machen“, so der 1,81 Meter große Linksschütze, der in dieser Saison neben der Junioren-WM auch auf elf Einsätze in der DEL2 und Oberliga kommt.