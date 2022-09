Angreifer verletzte sich am vergangenen Sonntag

Tyler Gaudet hat sich gegen die Bietigheim Steelers verletzt und wird bis auf Weiteres ausfallen.

Die DEL Saison 2022/23, sie steht für Tyler Gaudet unter keinem guten Stern. In seinem erst zweiten offiziellen Spiel im Trikot der Adler am vergangenen Sonntag blieb der Angreifer nach einem Zweikampf hinter dem gegnerischen Tor Mitte des letzten Drittels mit schmerzverzehrtem Gesicht liegen, konnte nur gestützt das Eis verlassen. Nun haben erste medizinische Untersuchungen ergeben, dass Gaudet den Adlern bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen wird. In den kommenden Tagen soll der Neuzugang aus Wolfsburg noch einmal einem Spezialisten vorgestellt werden. Erst danach werden die Adler über die genaue Diagnose und die prognostizierte Ausfalldauer informieren können.