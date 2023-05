Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ty Ronning wird ab sofort die Offensive der Eisbären Berlin verstärken. Der Stürmer stand zuletzt beim ERC Ingolstadt unter Vertrag, mit dem er die Deutsche Vizemeisterschaft in der DEL gewann. Der Offensivspieler hat bei den Eisbären einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Ronning, der von den New York Rangers im NHL-Draft ausgewählt wurde, gab in der Saison 2016/17 sein Profi-Debüt. Für Hartford sowie Iowa absolvierte der 1,75 Meter große und 74 Kilogramm schwere Flügelstürmer insgesamt 178 AHL-Spiele, in denen er 83 Scorerpunkte (43 Tore, 40 Assists) sammelte. Darüber hinaus gelangen dem Angreifer in 53 ECHL-Partien 23 Treffer und ebenso viele Vorlagen. Anfang dieses Jahres wechselte der 25-Jährige dann erstmals nach Europa zum ERC Ingolstadt. In 29 DEL-Spielen erzielte er elf Tore und war an zehn weiteren Treffern seiner Mitspieler beteiligt.



Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Ty Ronning wird viel Kreativität in unser Spiel bringen. Er ist ein starker Flügelstürmer, der in seiner Zeit in Ingolstadt zu überzeugen wusste. Ty ist sowohl läuferisch als auch technisch sehr gut, sodass er in der Offensive für Gefahr sorgt.“