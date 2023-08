Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Vorbereitung werden schon einmal Verlängerungen oder auch Penaltyschießen absolviert, einfach nur um diese Situationen zu üben. Beim Bodensee-Cup gibt es sogar Punkte dafür. Die Testspiele am Freitag in der Übersicht.

Beim Vinschgau-Cup in Latsch hat sich der ERC Ingolstadt gegen den HC Pustertal mit 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) durchgesetzt. Die Panther gingen durch Daniel Pietta und Wojciech Stachowiak mit 2:0 in Führung, ehe die Südtiroler herankamen. Beim 2:1 blieb es bis kurz vor Schluss. Neben Zach Sill für den HCP in Überzahl zum zwischenzeitlichen 2:4 trafen in den letzten knapp drei Minuten Mirko Höfflin, Fabio Wagner und Travis St. Denis für Ingolstadt.



Im Rahmen des Südtirol Summer Classic gewannen die Straubing Tigers beim HC Bozen mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Tigers-Goalie Hunter Miska verhinderte zunächst die Führung des Teams aus der ICEHL. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts traf Cole Fonstad zur Führung für die Niederbayern. Justin Scott stellte in der Schlussphase des Mitteldrittels bereits den Endstand her.

Die Augsburger Panther haben beim Bodensee-Cup gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) verloren – dennoch gab es für die Turnierwertung einen Punkt, weil grundsätzlich eine Overtime gespielt wird. Hier traf David Warsofsky für Augsburg. Im gleichen Turnier verloren die Schwenninger Wild Wings gegen die Langnau Tigers mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), wobei das Gegentor sieben Sekunden vor dem Ende fiel. In der „Trotzdem-Verlängerung“ traf schließlich Kyle Platzer für Schwenningen, das so noch einen Punkt mitnahm.

Mit 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) entschieden die Kölner Haie das Spiel gegen den SC Bern im Haie-Trainingszentrum für sich. Zwar gingen die Schweizer mit einer Führung in die zweite Pause. Doch die Tore von Andreas Thuresson, Robin van Calster, Nick Bailen und Justin Schütz sorgten für den Sieg des KEC.

Weitere Ergebnisse: Black Wings Linz – EC Bad Nauheim 5:0, GKS Katowice – Lausitzer Füchse 4:5 n.P., ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers 4:3 n.V., Stadion Litomerice – EV Landshut 6:1, HC Sierre – EHC Freiburg 1:4, Tölzer Löwen – Saale Bulls Halle 1:3, Moskitos Essen – Düsseldorfer EG U20 7:1, Herforder EV – Iserlohner EC U20 4:2.