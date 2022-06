Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Straubing Tigers können heute weitere personelle Neuigkeiten verkünden: Der Verteidiger Trent Bourque, der im Februar 2022 zur Mannschaft des niederbayerischen DEL-Clubs gestoßen ist, wird nach Straubing zurückkehren und die Defensive der Mannschaft in der kommenden Saison erneut verstärken.

Für den Kanadier lief der Start in Niederbayern nicht wie gewünscht: Nach nur fünf Einsätzen zog sich der 23-Jährige eine schwere Oberkörperverletzung zu, die sein vorzeitiges Saison-Aus zur Folge hatte. Nach einer langen Genesungszeit mit Operationen und Reha-Therapien kehrt Trent Bourque nun wieder nach Straubing zurück.

Jason Dunham erklärt: „Trent ist ein junger und bissiger Eishockeyspieler, der uns schon in seinen wenigen Einsätzen begeistert hat. Er hat sich nach seiner Ankunft im Februar sofort gut in das Mannschaftsgefüge integriert und wir freuen uns, dass wir ihn in der kommenden Saison wieder in unseren Reihen sehen.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „An dieser Stelle möchte ich mich auch beim Klinikum Straubing und dem Reha-Zentrum bedanken, die Trent während seiner Verletzungsphase hervorragend betreut haben.“