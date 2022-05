Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Straubing Tigers verpflichten den Angreifer Travis Turnbull. Bereits in der Saison 2019/20 lief der gebürtige US-Amerikaner für die Niederbayern auf und konnte damals 13 Tore und 12 Assists auf seinem Scorer-Konto verbuchen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Travis Turnbull bei den Schwenninger Wild Wings unter Vertrag und erzielte in 84 bestrittenen Partien 24 Tore und 15 Vorlagen.

„Ich habe mich schon vor drei Jahren sehr wohl in Straubing gefühlt und freue mich, hierher zurückzukehren. Ich mag den Club, die Stadt und die einzigartige Stimmung hier am Pulverturm. Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit dem Team die kommende Saison und die Champions Hockey League in Angriff zu nehmen“, sagt der Stürmer zu seiner Rückkehr nach Niederbayern.



Jason Dunham erklärt zur Verpflichtung des Angreifers: „Travis hat in den unterschiedlichen Stationen in seiner Laufbahn schon viele und wichtige Erfahrungen sammeln können - auch in der Champions Hockey League. Damit hat er unser Team schon in der Saison 2019/20 bereichert und wir freuen uns, dass er und seine Familie wieder ein Teil unserer Tigers-Gemeinschaft werden.“