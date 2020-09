Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 57-jährige Torwarttrainer Igor Gross und der 37-jährige Co-Trainer Mihails Svarinskis verstärken ab sofort das Trainerteam der Krefeld Pinguine.

Gross kann auf vielerlei Erfahrung in seiner Trainerkarriere zurückblicken. Nach seinem Studium zum Diplomtrainer an der Universität Omsk, Russland, trainierte er das dort ansässige Eishockeyteam, bevor er einige Jahre später nach Deutschland zog. Seitdem verbrachte er als Trainer zwei Jahre in der Akademie von Red Bull Salzburg und insgesamt 13 Jahre in der DNL bei den Jungadlern Mannheim, mit denen er eine Vielzahl von Meistertiteln holte und bis zur letzten Saison noch aktiv war. Darüber hinaus blickt Gross auf mehrere Engagements beim DEB zurück, darunter als Torwarttrainer der deutschen U16-Nationalmannschaft. Bei den Krefeld Pinguinen wird er sich intensiv um die Weiterentwicklung der Torhüter kümmern.

Mihails Svarinskis wird in der kommenden Saison gemeinsam mit Boris Blank als Co-Trainer an der Krefelder Bande stehen. Der gebürtige Lette war zuletzt als Assistenztrainer der U20 von Peking in der MHL aktiv. Davor trainierte er viele Jahre HS Riga in verschiedenen lettischen Ligen, sowie auch die U18-Nationalmannschaft Lettlands.