​Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey-Liga haben den ursprünglich bis zum Ende der aktuellen Saison gültigen Vertrag mit ihrem Cheftrainer Greg Poss um zwei Jahre verlängert.

Poss hatte die Roosters im vergangenen Oktober auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und aus dem Tabellenkeller geführt. Rund einen Monat vor dem Saisonende haben die Sauerländer mit ihrem Headcoach Greg Poss mit einem Punkt Rückstand auf Platz zehn noch alle Möglichkeiten, sich für die Playoffs zu qualifizieren.



Nach seinem ersten Engagement in Iserlohn zwischen 1997 und 2003 arbeitet Poss aktuell bereits das zweite Mal am Seilersee. Dass diese Tätigkeit nun eine Verlängerung erfährt, stimmt den hochmotivierten Headcoach zuversichtlich: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir uns auf diese Vertragsverlängerung einigen konnten, und fühle mich sehr geehrt, bei diesem einzigartigen Club diese Möglichkeit zu bekommen. Das Umfeld und die handelnden Personen spielen eine große Rolle für meine Entscheidung, wir haben hier die Voraussetzungen, um es regelmäßig in die Playoffs zu schaffen. Bis dahin liegt eine Menge Arbeit vor uns - sowohl für die Schlussphase dieser Saison als auch im Hinblick auf die kommenden Jahre.“

„Greg hat die Erwartungen, die wir bei seiner Verpflichtung sowohl menschlich als auch fachlich an ihn als Headcoach hatten, äußerst zufriedenstellend erfüllt. Dementsprechend gab es von Vereinsseite den Wunsch, die Zusammenarbeit fortzusetzen und wir sind sehr froh, dass Greg sich für die Roosters entschieden hat“, freut sich Clubchef Wolfgang Brück über die Weiterverpflichtung des US-Amerikaners. Der betont abschließend, dass „von allen Clubs, bei denen ich Coach sein durfte, ist Iserlohn mit der Leidenschaft und der Kraft, die wir an diesem Standort gemeinsam mit unseren Fans erzeugen können, all die Jahre unerreicht geblieben ist. Daher bin ich sehr glücklich, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht.“