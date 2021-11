Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine fünfstellige Zuschauerzahl in Köln, wo 10.791 Fans das 7:3-Torspektakel gegen die Bietigheim Steelers sahen. Auch in Berlin kamen mehr als 10.000 Fans und über 8000 waren es in Düsseldorf. War es das erst einmal mit solchen Fanmengen?

Die Beschränkung der Zuschauerzahl auf ein Viertel der Stadionkapazität droht nun auch die Deutsche Eishockey-Liga zu treffen. Am Freitag wurde es noch einmal voll, am Sonntag wird es das möglicherweise auch noch einmal. Doch dann konnte das neue Infektionsschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen wieder einen Riegel vor die Türen schieben – im wahrsten Sinne des Wortes.



Durch das eingangs erwähnte 7:3 der Kölner Haie stehen die Domstädter stehen nicht nur auf Rang fünf: Die Bietigheim Steelers, Aufsteiger aus der DEL2, sind Letzter und nehmen damit einen sicheren Abstiegsplatz ein. Wenn eben dieser Abstieg pandemiebedingt nicht doch noch einmal ausgesetzt wird. Dort stehen sie auch, weil die Schwenninger Wild Wings nach einem starken Auftaktdrittel (3:0) mit 3:2 in Düsseldorf gewannen. In beiden Eisstadien gab es ein Jubiläum zu feiern: In Köln wurde Pascal Zerressen für sein 500. DEL-Spiel, in Düsseldorf Alexander Barta für sein 900. DEL-Spiel geehrt.

Brisant war das Westduell bei den Iserlohn Roosters, weil Martin Schymainski nach seinem kürzlich erfolgten Wechsel auf sein Ex-Team, die Krefeld Pinguine, traf. Der KEV ließ sich aber nicht irritieren und gewann im Sauerland mit 4:1. Torarm verlief die Partie in Bremerhaven: Die Fischtown Pinguins unterlagen dem ERC Ingolstadt mit 0:1. Außerdem gewann der EHC Red Bull München mit 4:2 bei den Nürnberg Ice Tigers und die Eisbären Berlin mit 3:1 gegen die Adler Mannheim. Schon am Donnerstag besiegten die Grizzlys Wolfsburg die Augsburger Panther mit 3:1.

So lief es am Donnerstag und Freitag in der DEL:

Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Tore: Wolfsburg: Mingoia (2), Enlund – Augsburg: Payerl.

Nürnberg Ice Tigers – EHC Red Bull München 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Tore: Nürnberg: Sheehy, Kislinger – München: Abeltshauer, Gogulla, Redmond, Ehliz.

Kölner Haie – Bietigheim Steelers 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Tore: Köln: Matsumoto, Kammerer, Dumont, Olver, Edwards, Barinka, Marcel Müller – Bietigheim: Zientek, Stretch, Heard.

Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore: Iserlohn: Labrie – Krefeld: Lessio, Lucenius, Weiß, Blank.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – ERC Ingolstadt 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Tore: Ingolstadt: Feser.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Tore: Berlin: Veilleux, Nielsen, Boychuk – Mannheim: Eisenschmid.

Düsseldorfer EG – Schwenninger Wild Wings 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Tore: Düsseldorf: Svensson, Fischbuch – Schwenningen: Gört (2), Tylor Spink.