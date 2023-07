Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Abgang von Niklas Andersen hat einem anderen dänischen Nationalspieler die Tür zur Kabine der Fischtown Pinguins Bremerhaven weit aufgestoßen. Die Rede ist von Felix Scheel, der bereits in der Vergangenheit mit den Pinguins immer wieder in Verhandlungen stand, eine Verpflichtung jedoch aus unterschiedlichen Gründen nie zustande kam.

Diese lange währende Verbindung trägt nun Früchte. Schnell und überzeugt von der Offerte des Klubs aus der Seestadt willigte Felix Scheel dem ihm vorliegenden Angebot ein und wird ab sofort den Kader der Fischtown Pinguins verstärken.



Scheel, in Virum, einem Vorort der dänischen Hauptstadt Kopenhagens geboren, begann schon früh eine ambitionierte Eishockeykarriere, die ihn zunächst ins schwedische Ängelholm führte, wo er bei Rögle BK vier Spielzeiten absolvieren durfte und von dort auch schon fester Bestandteil der dänischen U18- und U20- Nationalmannschaft wurde. Flügge geworden, wechselte er 2012/13 nach Olofströn in die HockeyEttan Schwedens (3. Liga), um zwei Spielzeiten später nach Björklöven in die Hockey Allsvenskan (2. Liga) zu wechseln. Nach einer weiteren Spielzeit in Södertälje führte ihn sein Weg nach Esbjerg, wo er zusammen mit Carson McMillan, Phillip Bruggisser, Anders Krogsgaard, Niklas Andersen und Christian Wejse auch erstmals in den Notizbüchern der Fischtown Pinguins Niederschlag fand. Abgesehen von einer Spielzeit in Aalborg spielte er bis 2021/22 für Esbjerg Energy, wurde ins dänische All-Star-Team berufen und durfte in der Spielzeit 2021/22 auch den Titel des Topscorers (25) und Spielers mit den meisten Punkten (50) für sich in Anspruch nehmen.

Kein Wunder, dass auch Teams der DEL und der Schweizer Nationalliga B auf den Stürmer aufmerksam wurden. Scheel, in der Spielzeit 2022/23 eigentlich in Iserlohn vorgesehen, wechselte in die NLB nach Visp, da sein beantragter deutscher Pass zum letztjährigen Saisonbeginn nicht fertiggestellt werden konnte. Sehr zur Freude des EHC Visp, wo er die Saison mit 53 Scorerpunkten als punktbester Spieler abschließen konnte. Noch immer in Kontakt mit den Fischtown Pinguins konnte nun schnell ein Weg gefunden werden, die schon lange bestehende Verbindung in einem Vertrag festzuhalten.

Scheel darf sich Hoffnung auf die Erteilung der deutschen Staatsbürgerschaft machen, jedoch sind die Prüfungen der Behörden noch nicht abgeschlossen.