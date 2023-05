Lesedauer: ca. 1 Minute

​Toni Söderholm ist wieder zurück in Deutschland – und wieder „dahoam“ beim EHC Red Bull München. Der ehemalige Bundestrainer ist nun der Chefcoach das Deutschen Meisters und damit Nachfolger von DEL-Rekordtrainer Don Jackson.

In der Saison 2015/16 wechselte der Finne als Spieler nach München und gewann mit den Red Bulls den ersten von inzwischen vier Deutschen Meistertiteln. Nach dieser Spielzeit wechselte er in den Trainerstab der Münchner und übernahm kurz darauf den Trainerposten beim Kooperationspartner SC Riessersee in der DEL2 und dann in der Oberliga. Von dort wechselte er zum Deutschen Eishockey-Bund und wurde Nachfolger von Marco Sturm als deutscher Bundestrainer und konnte dort die gute Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. Im vergangenen November verließ er den Verband und wechselte in die Schweizer National League zum SC Bern. Dort endete sein Engagement vorzeitig zum Ende der nun abgelaufenen Spielzeit.



Münchens Manager Christian Winkler wird auf der Homepage des EHC Red Bull München wie folgt zitiert: „Mit Toni haben wir ab sofort einen Mann auf der sportlichen Kommandobrücke, der seine Trainerkarriere hier bei uns in der Organisation begonnen hat. Er kennt nicht nur unser Umfeld bestens, sondern auch unsere Philosophie. Seine Mentalität, seine Expertise und sein Charakter passen ausgezeichnet zu unserem Anforderungsprofil. Mit ihm sind wir bestmöglich für die anstehenden Aufgaben gerüstet.“