Der 65-jährige US-Amerikaner erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden DEL-Saison 2021/22.

Tom Rowe war zuletzt von Januar 2019 bis März 2020 als Cheftrainer der Black Wings Linz in Österreich aktiv und führte die Mannschaft vor dem Abbruch der EBEL-Playoffs wegen der Corona-Pandemie zu einer 3:0-Serienführung im Viertelfinale gegen den favorisierten EC-KAC aus Klagenfurt.

Rowe kann insgesamt auf knapp 30 Jahre Erfahrung in führenden Positionen im Eishockey zurückblicken. In der Saison 2016/17 war er Cheftrainer und General Manager der Florida Panthers in der NHL. Rowe trainierte mit Lokomotive Jaroslawl von 2012 bis 2014 auch schon ein KHL-Team. In der NHL war er zudem von 2008 bis 2011 Co-Trainer bei den Carolina Hurricanes, in der AHL betreute er zwischen 2005 und 2016 vier Teams als Cheftrainer.