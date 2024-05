Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 67-jährige US-Amerikaner coachte in den vergangenen drei Jahren die Nürnberg Ice Tigers und schlägt nun in Frankfurt ein neues Kapitel seiner langen Trainer-Karriere auf.

Die Löwen Frankfurt haben den US-Amerikaner Tom Rowe als neuen Head Coach vorgestellt. Der 67-Jährige coachte in den vergangenen drei Jahren die Nürnberg Ice und hat bei den Hessen nun einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er tritt damit die Nachfolge von Franz-David Fritzmeier an, der bis vor kurzem noch Sportdirektor bei den Löwen war und interimsmäßig zusätzlich das Traineramt des im Januar entlassenen Finnen Matti Tiilikainen begleitete.

„Ich freue mich, der neue Head Coach der Löwen Frankfurt zu sein und den Club in eine neue Ära führen zu können“, sagte Rowe in einem ersten Statement.

Von 1976 bis 1983 spielte Rowe selbst als Spieler 358-mal in der NHL. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er in verschiedenen sportlichen Funktionen für NHL- und AHL-Teams. Von 2008 bis 2011 war Rowe Co-Trainer bei den Carolina Hurricanes. 2019 kam er nach Europa und übernahm den Trainerposten der Black Wings Linz in der EBEL. Nach zwei Jahren in Österreich wechselte Rowe nach Nürnberg, wo er mit den Ice Tigers dreimal in Folge die Pre-Playoffs erreichte. Bei der Eishockey-WM 2022 war er Assistant Coach der deutschen Nationalmannschaft.

„Ich bin sicher, dass wir mit unserer gemeinsamen Vision und der großen Leidenschaft hier bei den Löwen ein starkes und wettbewerbsfähiges Team aufbauen werden. Mein Fokus wird auch auf der Entwicklung unserer jungen Spieler liegen. Ich freue mich sehr auf den Start und auf die Zukunft in Frankfurt“, ergänzte Rowe.

Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi: „Mit Tom Rowe bekommen wir einen sehr erfahrenen Trainer, der in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, seine Spieler besser zu machen. Vor allem unsere jungen Deutschen werden davon profitieren. Tom war unser Wunschkandidat und ich freue mich, dass seine Verpflichtung als neuer Head Coach geklappt hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison absolvieren werden.“