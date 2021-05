Lesedauer: ca. 1 Minute

​Tom Pokel hat seinen Kontrakt im Gäuboden verlängert und nimmt damit für ein weiteres Jahr den Platz hinter der Bande der Straubing Tigers ein. Damit geht der US-Amerikaner in seine vierte komplette bzw. insgesamt fünfte Spielzeit im Eisstadion am Pulverturm.

Mitte Oktober 2017 hatte der 53-Jährige den damaligen Cheftrainer Bill Stewart während der Saison 2017/18 ersetzt. Schon die Hauptrunde der darauffolgenden Spielzeit 2018/19 schlossen die Straubinger mit einem neuen Punkterekord von 81 Zählern ab, den man in der abgelaufenen Saison 2019/20 mit 98 Punkten nochmals toppen konnte. 2020/21 erreichte man nach einem holprigen Start durch eine furiose Aufholjagd im letzten Saisondrittel in einem spannungsgeladenen Hauptrundenfinale den vierten Platz in der Südgruppe der DEL und damit die Qualifikation für die Play-offs. Hier scheiterte man im Viertelfinale knapp am Tabellenprimus aus Mannheim, brachte die Adler jedoch an den Rand einer Serienniederlage.

„Ich freue mich sehr darauf, in ein paar Monaten wieder nach Straubing zurückzukehren, denn dieser Club und diese Stadt sind für mich so etwas wie eine zweite Heimat geworden, mit der ich mich sehr stark identifiziere. Kontinuität, Stabilität und eine gute Zusammenarbeit mit der Clubführung sind wichtige Faktoren für sportlichen Erfolg und mit unserer besonderen Straubing-Tigers-Identität wollen wir auch in der kommenden Saison wieder erfolgreiches Eishockey spielen“, so Tom Pokel.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, ergänzt: „Vom ersten Moment seiner Amtszeit an hat Tom das erfolgreiche Eishockey, das wir in den letzten Jahren im Eisstadion am Pulverturm sehen durften, entscheidend geprägt. Er schätzt die Mentalität bei uns hier in Straubing und sein Ehrgeiz ist extrem wichtig für unsere Mannschaft. Darum freue ich mich sehr, auch 2021/22 mit Tom zusammenarbeiten zu können.“

Neben dem Headcoach bleibt den Straubingern auch Kapitän Sandro Schönberger erhalten. Der gebürtige Weidener geht damit in seine 13. Saison in Niederbayern, seit der Spielzeit 2011/12 trägt der Stürmer zudem das „A“ oder das „C“ auf der Brust.

„Auch wenn ich nicht jünger werde, bin ich ebenso motiviert und voller Tatendrang wie am ersten Tag, als ich das Trikot der Straubing Tigers trug. Ich habe mich mit Jason zusammengesetzt und wir konnten uns schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Das plötzliche Ende der Saison nach der Niederlage gegen die Adler Mannheim im entscheidenden dritten Spiel der Viertelfinalserie hat mich persönlich sehr getroffen und ich werde in der kommenden Saison alles geben, um mit meinen Jungs erfolgreich zu sein“, sagt der „Capitano“ zu seiner Vertragsverlängerung.