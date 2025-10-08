ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
Beinverletzung

Tom Kühnhackl fehlt rund vier Wochen

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Tom Kühnhackl wird den Adlern fehlen.
Tom Kühnhackl wird den Adlern fehlen. (Foto: Adler Mannheim/Daniel Bamberger)

Die Adler Mannheim müssen auf Stürmer Tom Kühnhackl verzichten. Der 33-Jährige erlitt im Spiel in Nürnberg eine Beinverletzung und wird je nach Heilungsverlauf zwischen drei und vier Wochen fehlen.

Anzeige

Kühnhackl sammelte in den ersten sieben Saisonpartien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen), ist aber auch aufgrund seiner Erfahrung, Führungsqualitäten, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Stärke am Bullypunkt eine wichtige Säule im Adler-Angriff.

Unterdessen sind Torhüter Johan Mattsson sowie die Stürmer Kristian Reichen und Luke Esposito auf dem Weg der Besserung, stehen aber bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

DEL
Alle Spiele der PENNY DEL inkl. Playoffs live auf MagentaSport
Anzeige
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
Mit unseren WhatsApp Kanal seid ihr immer auf Puckhöhe - Jetzt abonnieren!
Anzeige
Weitere Artikel
Antoine Bibeau, hier im Trikot von AIK Stockholm, wechselt nach München.
Neuer Goalie für die Red Bulls: München verpflichtet Antoine Bibeau
Patrick Khodorenko (hier im Trikot der Charlotte Checkers) spielt ab sofort für die Eisbären Berlin.
Saisonaus für Patrick Khodorenko von Meister Eisbären Berlin
Die Straubing Tigers holen den sechsten Saisonsieg.
Sechster Saisonsieg: Straubing Tigers setzen sich oben fest
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Antoine Bibeau, hier im Trikot von AIK Stockholm, wechselt nach München.
Neuer Goalie für die Red Bulls: München verpflichtet Antoine Bibeau
In der Arena der Florida Panthers wurde erneut das Meister-Banner gehisst.
Florida Panthers mit erfolgreichem Saisonauftakt, Pittsburgh Penguins gewinnen beim Ex-Coach
Fischtown Pinguins feiern nächsten Sieg in der CHL
Mehr Artikel →
Anzeige