Beinverletzung

Tom Kühnhackl fehlt rund vier Wochen

08.10.2025, 15:31 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Adler Mannheim müssen auf Stürmer Tom Kühnhackl verzichten. Der 33-Jährige erlitt im Spiel in Nürnberg eine Beinverletzung und wird je nach Heilungsverlauf zwischen drei und vier Wochen fehlen.

Anzeige

Kühnhackl sammelte in den ersten sieben Saisonpartien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen), ist aber auch aufgrund seiner Erfahrung, Führungsqualitäten, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Stärke am Bullypunkt eine wichtige Säule im Adler-Angriff.

Unterdessen sind Torhüter Johan Mattsson sowie die Stürmer Kristian Reichen und Luke Esposito auf dem Weg der Besserung, stehen aber bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.