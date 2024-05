Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EHC Red Bull München hat Tobias Rieder verpflichtet. Der deutsche Nationalspieler und ehemalige NHL-Profi wird in der kommenden Saison die Offensive der Red Bulls verstärken.

Zuletzt spielte der 31-Jährige für den Växjö Lakers HC in der schwedischen SHL. Für die Lakers absolvierte Rieder zwischen 2021 und 2024 insgesamt 140 Partien in der höchsten schwedischen Liga (36 Tore, 39 Assists), hinzu kommen zwölf Einsätze in der europäischen Königsklasse (vier Tore, fünf Assists). Im Jahr 2023 gewann der gebürtige Landshuter mit seinem Team die schwedische Meisterschaft.

„Ich freue mich unheimlich, dass Tobias sich für uns entschieden hat. In den Gesprächen wurde deutlich, dass beide Seiten große Ziele haben, die wir gemeinsam erreichen wollen”, erklärt Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey.

Rieder kommt auf 492 Einsätze in der NHL

Rieder war seit 2010 durchgängig in Nordamerika aktiv. Über die Kitchener Rangers in der Juniorenliga OHL und die Portland Pirates in der American Hockey League (AHL) schaffte der Viertrunden-Draftpick 2014 den Sprung in die nordamerikanische National Hockey League (NHL).

Bis 2021 bestritt der Linksschütze für die Arizona Coyotes, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Calgary Flames und Buffalo Sabres 492 Partien (67 Tore, 83 Assists) in der besten Liga der Welt. Vor drei Jahren wechselte Rieder nach Schweden zu den Växjö Lakers.

Rieder: „Ich will mit dem Team Meister werden“

„Red Bull hat eine Top-Mannschaft und eine Top-Organisation. Zudem ist es für meine Familie und mich nach der Geburt unserer Tochter an der Zeit, nach so vielen Jahren im Ausland wieder nach Hause zu kommen. Es hat einfach alles perfekt gepasst“, sagt Rieder. „Die Mannschaft hat in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, dass sie ganz oben mitspielen kann. Mein Ziel ist daher klar: Ich will mit dem Team Meister werden“, so Rieder weiter.

Besonders freut sich der Familienvater „auf das Wiedersehen mit vielen Spielern, die ich schon aus der Jungend oder der Nationalmannschaft kenne.“ Großartig sei auch, nach vielen Jahren in der Fremde „nun mit so vielen bayerischen Profis zusammenspielen zu dürfen.“

Für die deutsche Nationalmannschaft kam Rieder 57-mal zum Einsatz (13 Tore, 17 Assists). Der gebürtige Landshuter nahm bisher an fünf Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil. Rieder fiel zuletzt in den Playoffs verletzungsbedingt aus und gehört bislang nicht zum deutschen Aufgebot für die Weltmeisterschaft vom 10. bis 26. Mai in Tschechien.

