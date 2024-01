Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie haben den Vertrag von Torhüter Tobias Ancicka vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Der 22-jährige Torhüter kam im Sommer 2023 von den Eisbären Berlin zu den Kölner Haien und absolvierte in der aktuellen DEL-Saison 2023/2024 bisher 26 Spiele, von denen die Haie 18 gewinnen konnten.

„Ich freue mich sehr, dass Tobias Ancicka seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Dies ist ein klares Zeichen, dass Tobi sich in Köln wohlfühlt und unser Konzept und den eingeschlagenen Weg der Kölner Haie weiter mitgehen möchte“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. „Diese Saison konnte er einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen und wir wollen ihm dabei helfen, sein Potenzial in unserem Umfeld voll auszuschöpfen.“



„Ich fühle mich bei den Haien und in Köln sehr wohl und bin überzeugt davon, hier die besten Bedingungen vorzufinden, um die nächsten Entwicklungsschritte gehen zu können. Das Umfeld bestehend aus Mannschaft, Trainerteam und natürlich auch den Fans ist ein sehr Besonderes und ich freue mich, auch weiterhin Teil des Ganzen zu sein“, so Tobias Ancicka.

Der 22-Jährige spielte von 2020 bis 2023 drei Jahre für die Profis der Eisbären Berlin und bestritt in dieser Zeit insgesamt 68 Partien. In der vergangenen Saison stand der gebürtige Heilbronner 39-mal im Tor des zu diesem Zeitpunkt Deutschen Meisters und spielte seine erste Saison als Stammtorwart in der DEL.

Bei den Haien stand Ancicka bis zu diesem Zeitpunkt 26 Mal in der DEL zwischen den Pfosten und gewann mit seinem Team 18 Partien. In diesen Spielen konnte Ancicka drei Shutouts feiern und steht aktuell bei einer Fangquote von 91,46 Prozent.