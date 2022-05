Lesedauer: ca. 1 Minute

Während einige Spieler der Eisbären Berlin gleich nach dem Gewinn der DEL-Meisterschaft zur Eishockey-Weltmeisterschaft nach Finnland reisten, können andere bereits den Fokus voll und ganz auf die nächste Saison richten. Für Torwart Tobias Ancicka ist klar, dass der Titel auch im kommenden Jahr verteidigt werden soll, wie er uns im Live-Interview mitteilte.

Die Eisbären gewannen zum zweiten Mal hintereinander die Meisterschaft und beide Male war Ancicka mittendrin. "Ein unbeschreibliches Gefühl. Nach dem Abpfiff ging es ins Hotel und dort ließen wir den Abend gemeinsam ausklingen. Auch einige Fans feierten mit uns“, erzählt er uns.

Doch auch nach dem zweiten großen Erfolg bemüht er sich stets darum, sich immer weiterzuentwickeln und sein Spiel zu verbessern. Ratschläge und Tipps erhält er in seiner noch jungen Karriere von seinem bisherigen Torwartkollegen Mathias Niederberger. Speziell seine Spielweise beeindruckt Ancicka: „Er strahlt Ruhe aus und das hilft ihm sehr. Ich versuche immer etwas von ihm zu lernen. Er ist definitiv ein Vorbild für mich“, betonte der gebürtige Heilbronner. Trotz der Tatsache, dass der Nationaltorhüter eine Quelle der Inspiration für Ancicka ist, hofft er in Zukunft öfter zwischen den Pfosten zu stehen. Wenn die Leistungen stimmen, ist die Chance für den Youngster auf jeden Fall da, Mathias Niederberger wird kommende Saison nämlich das Münchner Tor hüten. Eine spannende Saison 2022/23 steht also vor der Tür, denn "die DEL ist eine sehr gute Liga, die sich auch international nicht zu verstecken braucht."

Weiterhin sprach Ancicka auch darüber, wie er zum Eishockey kam. Als Sohn eines ehemaligen Eishockeyakteurs war ihm der Puck quasi in die Wiege gelegt. "Mein Vater nahm mich mit und von dort an wollte ich nicht mehr aufhören.“ Im Interview erzählte er uns außerdem, was er sich für die Zukunft vornimmt.

