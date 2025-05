Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kölner Haie haben die ersten Personalentscheidungen verkündet. Ein großer Teil des Haie-Kaders für die Saison 2025/26 bleibt zusammen. Diese Entscheidungen wurden den Spielern in den Saisonabschlussgesprächen, die in dieser Woche von Sportdirektor Matthias Baldys und Cheftrainer Kari Jalonen geführt wurden, mitgeteilt.

„Unsere Kaderplanung läuft immer über das gesamte Jahr, weshalb wir einige Personalentscheidungen schon während der laufenden Hauptrunde getroffen haben. Nach einer für uns allen besonderen Saison haben wir die Entscheidungen nach ausführlicher Analyse und vielen Gesprächen getroffen. Weiterhin sind wir davon überzeugt, dass größtmögliche Kontinuität im Kader für einen nachhaltigen Erfolg wichtig ist“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

Im Tor hat Tobias Ancicka noch einen Vertrag und wird somit auch in der kommenden Saison das KEC-Tor hüten. Niklas Lunemann, Mirko Pantkowski und Julius Hudacek werden die Haie hingegen verlassen.

Während die Haie mit ihrem Kapitän Moritz Müller weiter in sehr engem und vertrauenswürdigem Austausch über die Zukunft sind, stehen in der Verteidigung folgende Spieler aus dem aktuellen Kader auch in der nächsten Saison im Kölner Aufgebot: Jan Luca Sennhenn, Maximilian Glötzl, Veli-Matti Vittasmäki und Brady Austin. Alle genannten Verteidiger hatten entweder einen bestehenden Vertrag (Sennhenn, Glötzl) oder wurden vor Ablauf der Hauptrunde verlängert (Vittasmäki, Austin). Mit Adam Almquist sind die Haie noch in Gesprächen zu einer möglichen weiteren Zusammenarbeit.

Von den Abwehrspielern werden Otso Rantakari, der während der Saison zu uns kam und Edwin Tropmann, der zu einem anderen Club wechseln möchte, den KEC verlassen.

Im Angriff verlässt bekanntermaßen Justin Schütz, der eine neue Herausforderung annehmen möchte, die Domstadt. Von den Stürmern werden kommende Saison zudem Tim Wohlgemuth, Elias Lindner, Alexandre Grenier und Håkon Hänelt nicht mehr im Haie-Kader stehen. Noch keine finalen Entscheidungen sind bei Juhani Tyrväinen und Josh Currie gefallen.

Aus dem bestehenden Kader haben folgende Stürmer auch für die Saison 2025/26 einen Vertrag: Robin van Calster, Maximilian Kammerer, Louis-Marc Aubry, Frederik Storm, Kevin Niedenz, Parker Tuomie, Marco Münzenberger und Gregor MacLeod.

Verteidiger Noah Münzenberger und Stürmer Mateu Späth besitzen Förderverträge für die kommende Saison.



