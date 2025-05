Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther können die Verpflichtung von Tim Wohlgemuth bestätigen. Der 25-jährige Angreifer wechselt innerhalb der DEL vom Deutschen Vizemeister Köln in die Fuggerstadt.

Tim Wohlgemuth wurde im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren ausgebildet. Zur Saison 2018-19 holte ihn Larry Mitchell, damals als Sportdirektor des ERC Ingolstadt, in die Deutsche Eishockey Liga. Dort entwickelte sich der 183 cm große und 85 kg schwere Linksschütze schnell zu einem Leistungsträger. 2021 wechselte Wohlgemuth zu den Adlern Mannheim. In den letzten beiden Spielzeiten stand der gebürtige Landsberger bei den Kölner Haien unter Vertrag. In sieben Jahren DEL bestritt Wohlgemuth 373 Spiele, er erzielte dabei 71 Tore und bereitete 83 weitere Treffer vor. Wohlgemuth durchlief alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes und absolvierte als Profi zudem 24 A-Länderspiele.

Bei den Augsburger Panthern soll Wohlgemuth nun wieder eine größere Rolle einnehmen als zuletzt in der Domstadt. „Ich kenne Tim nicht nur aufgrund unserer gemeinsamen Zeit in Ingolstadt bestens und freue mich sehr, ihn jetzt wieder im eigenen Team zu haben. Zuletzt lief es für ihn persönlich nicht nach Plan, in einer neuen Umgebung und mit mehr Verantwortung auf seinen Schultern wird er sicher wieder zu alter Stärke finden. Tim ist immer noch jung, ein guter Skater, der immer extrem hart arbeitet und auch seine offensiven Fähigkeiten in der DEL schon demonstriert hat“, beschreibt Panther-Sportdirektor Larry Mitchell den Neuzugang.



