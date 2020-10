Lesedauer: ca. 1 Minute

​Erst richtig gute Nachrichten, nun ein Tiefschlag. Erst vor wenigen Tagen wurde Stürmer Tim Stützle vom NHL-Team Ottawa Senators an dritter Stelle gedraftet – nun steht eine Operation an.

Wie die Adler Mannheim mitteilen, erlitt der 18-Jährige beim Training am Montag eine Armverletzung und wird bereits am morgigen Mittwoch von einem Spezialisten operiert. Die Adler geben die wahrscheinliche Ausfallzeit mit sechs bis acht Wochen an. Derzeit sind sowohl der Zeitpunkt des DEL- wie auch des NHL-Starts nicht völlig klar. Die National Hockey League plant allerdings, Anfang Dezember in die Saison 2020/21 einzusteigen. Damit käme diese Verletzung zur Unzeit für Stützle.