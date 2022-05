Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eigengewächs Tim Schüle, mittlerweile 31 Jahre alt, wird auch künftig für die Bietigheim Steelers in der DEL auflaufen.

Er bringt die Erfahrung aus 396 Spielen in der höchsten deutschen Liga mit. Der gebürtige Bietigheimer wird somit in seine vierte Spielzeit als Profi bei den Schwaben gehen. In seinen bislang 135 Spielen für seinen Heimatclub erzielte der 31-jährige Abwehrspieler 19 Tore und legte weitere 68 Treffer auf.



Geschäftsführer Volker Schoch: „Tim ist ein sehr solider Verteidiger mit viel Erfahrung. Er ist als Bietigheimer ein wichtiger Teil unseres Teams und auch ein Vorbild für unsere Nachwuchsspieler.“

Trainer Daniel Naud: „Tim ist ein läuferisch starker Spieler, der hervorragende Aufbaupässe spielen kann. Auch in unserer zweiten Überzahlformation ist er ein wichtiger Faktor.“