Die Eisbären Berlin haben kurz vor Transferschluss einen neuen Defensivspieler verpflichtet. Verteidiger Thomas Schemitsch hat bei den Eisbären einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2023/24 unterschrieben.

Der Kanadier lief zuletzt für die Malmö Redhawks in der schwedischen SHL auf. Zudem gehörte er kürzlich zum erweiterten Kader der kanadischen Nationalmannschaft beim Spengler Cup.

Thomas Schemitsch wurde von den Florida Panthers im NHL-Draft 2015 an Position 88 ausgewählt. Bis einschließlich zur Saison 2021/22 kam der 1,93 Meter große und 93 Kilogramm schwere Verteidiger dann vornehmlich in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz. Für die Springfield Thunderbirds und die Cleveland Monsters absolvierte der Kanadier insgesamt 318 AHL-Partien, in denen er 103 Scorerpunkte (32 Tore, 71 Assists) verbuchte. Hinzu kommen 17 Spiele in der ECHL für die Manchester Monarchs. In diesen Partien erzielte der Defensivspieler einen Treffer und konnte sieben weitere Torbeteiligungen vorweisen.

Während seiner Zeit bei den Thunderbirds spielte der Rechtsschütze unter anderem bereits mit den beiden aktuellen Eisbären-Profis Blaine Byron und Julian Melchiori zusammen. Im Sommer 2022 wechselte Schemitsch dann erstmals nach Europa. Im Trikot der Malmö Redhawks absolvierte der 27-Jährige in Summe 54 Partien (drei Tore, elf Assists) in Schwedens höchster Spielklasse. Im Dezember letzten Jahres war er Teil der kanadischen Auswahl, die am traditionsreichen Spengler Cup teilnahm.

Mit dieser Verpflichtung haben die Berliner die elfte und somit letzte Ausländerlizenz vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.