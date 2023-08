Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eishockey im Sommer? Das ist doch kein Problem! Erst recht nicht, wenn sich der EHC Freiburg und die Schwenninger Wild Wings gegenüberstehen. Die beiden Teams standen sich im Testspiel-Derby gegenüber – und 3500 Zuschauer waren dabei.

Der EHC Freiburg musste sich mit 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) knapp geschlagen geben. Der Zweitligist aus dem Breisgau lag sogar mit 2:0 in Führung, nachdem Sebastian Hon (2.) und Calvin Pokorny (8.) getroffen hatten. Doch noch im ersten Drittel glichen Sebastian Uvira und Max Görtz für Schwenningen aus. In der 50. Minute gelang Alex Trivellato schließlich der Siegtreffer für die Wild Wings.



Ein weiteres DEL2-DEL-Derby gab es in Landshut: Im Duell der Niederbayern unterlag der gastgebende EVL den Straubing Tigers mit 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Vor 1884 Zuschauern brachte Joshua Samanski die Gäste in Unterzahl in Führung. Eine doppelte Überzahl nutzte Samir Kharboutli zum Ausgleich für Landshut. Die Tigers sicherten sich den Sieg durch die Treffer von J.C. Lipon (28.) und Parker Tuomie (60., ENG).

Die Iserlohn Roosters unterlagen auswärts dem HC Pustertal mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Gastgeber gingen in Bruneck bereits nach 56 Sekunden in Führung; den Ausgleich besorgte Colin Ugbekile in der zwölften Minute. Weitere Treffer – weder für die Sauerländer noch für die Südtiroler, die in der ICEHL spielen – fielen trotz guter Gelegenheiten nicht mehr. Der Schusswettbewerb ging schließlich an die Hausherren.