Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Straubing Tigers dürfen einen erfahrenen Neuzugang in ihren Reihen begrüßen: Verteidiger ZacLeslie wechselt zur Saison 2025/26 von den Adler Mannheim an den Pulverturm.

Der 31-jährige Kanadier bringt internationale Erfahrung aus mehreren Top-Ligen mit. Nach mehreren Jahren in der AHL führte ihn sein Weg 2022 zunächst zu Kunlun Red Star in die KHL. Über den SC Rapperswil-Jona Lakers in der National League zog es ihn im Herbst 2024 erstmals in die PENNY DEL, wo er für die Adler Mannheim auflief. In Straubing startet Leslie nun in ein neues Kapitel seiner Karriere.

„Ich freue mich sehr, Teil der Straubing Tigers zu werden und für einen so angesehenen Club zu spielen. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und darauf, alles für das Team und die Fans zu geben. Ich arbeite auf eine tolle Saison in Straubing hin!“, so Zac Leslie zu seinem Wechsel.



