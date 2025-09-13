ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
Kanadischer Stürmer kommt aus der KHL

Straubing Tigers verpflichten Wade Allison

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
(Foto: dpa)

Die Straubing Tigers geben mit Wade Allison einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/26 bekannt. Der 27-jährige Flügelstürmer stammt aus Myrtle, Manitoba in Kanada und bringt reichlich internationale Erfahrung mit.

Anzeige

Allison wurde beim NHL-Draft 2016 in der zweiten Runde (Platz 52 insgesamt) von den Philadelphia Flyers gezogen und absolvierte für das Team insgesamt 75 Partien (13 Tore, 9 Assists). In der American Hockey League lief er für die Lehigh Valley Phantoms und die Milwaukee Admirals auf, ehe er zuletzt in der KHL für Barys Astana spielte. Seine Juniorenzeit verbrachte der Rechtsschütze bei den Tri-City Storm (USHL), mit denen er 2016 den Clark Cup gewann und zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt wurde. Anschließend schnürte er vier Jahre die Schlittschuhe für Western Michigan University (NCAA).

Der Sportliche Leiter Jason Dunham freut sich über den Neuzugang: „Wade ist ein Power-Forward, der mit seiner Physis und seinem Zug zum Tor genau das mitbringt, was wir in unserer Offensive brauchen. Er hat bereits auf hohem Niveau gespielt und bringt Erfahrung aus den besten Ligen der Welt mit – von der NCAA über die AHL bis hin zur NHL und zuletzt der KHL. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zusätzliche Energie geben wird und bei uns in Straubing eine wichtige Rolle übernehmen kann.“

DEL
Mit unseren WhatsApp Kanal seid ihr immer auf Puckhöhe - Jetzt abonnieren!
Anzeige
Weitere Artikel
Maxi Kastner traf beim Saisonauftakt der Münchner auf Zuspiel des Neuzugangs Ville Pokka.
Wolfsburg startet mit Kantersieg, Ville Pokka mit perfektem Debüt für München
Frank Hördler beendet nach zwei Jahren bei seinem Heimatclub Selber Wölfe seine aktive Spielerlaufbahn.
Ein Großer des deutschen Eishockeys tritt ab: Frank Hördler hört auf
DEL: Adler Mannheim mit 10.44 Quote statt 1.74!
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Saale Bulls Halle überrennen Tilburg – Tölzer Löwen gewinnen eigenes Turnier
DEL2-Vorschau 2025/26: EC Bad Nauheim
Arian Gesson trifft zum zwischenzeitlichen 3:1 für den EC Red Bull Salzburg zum ICEHL-Auftakt auswärts gegen den HC Bozen.
ICEHL-Neuling aus Budapest unterliegt Villach zum Auftakt
Mehr Artikel →
Anzeige