Kanadischer Stürmer kommt aus der KHL

Straubing Tigers verpflichten Wade Allison

14.09.2025, 00:02 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Straubing Tigers geben mit Wade Allison einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/26 bekannt. Der 27-jährige Flügelstürmer stammt aus Myrtle, Manitoba in Kanada und bringt reichlich internationale Erfahrung mit.

Allison wurde beim NHL-Draft 2016 in der zweiten Runde (Platz 52 insgesamt) von den Philadelphia Flyers gezogen und absolvierte für das Team insgesamt 75 Partien (13 Tore, 9 Assists). In der American Hockey League lief er für die Lehigh Valley Phantoms und die Milwaukee Admirals auf, ehe er zuletzt in der KHL für Barys Astana spielte. Seine Juniorenzeit verbrachte der Rechtsschütze bei den Tri-City Storm (USHL), mit denen er 2016 den Clark Cup gewann und zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt wurde. Anschließend schnürte er vier Jahre die Schlittschuhe für Western Michigan University (NCAA).

Der Sportliche Leiter Jason Dunham freut sich über den Neuzugang: „Wade ist ein Power-Forward, der mit seiner Physis und seinem Zug zum Tor genau das mitbringt, was wir in unserer Offensive brauchen. Er hat bereits auf hohem Niveau gespielt und bringt Erfahrung aus den besten Ligen der Welt mit – von der NCAA über die AHL bis hin zur NHL und zuletzt der KHL. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zusätzliche Energie geben wird und bei uns in Straubing eine wichtige Rolle übernehmen kann.“