​Der Kanadier Luke Adam wird die Offensive der Straubing Tigers verstärken.

In der vergangenen Saison war der 32-Jährige bei den Iserlohn Roosters unter Vertrag und erzielte in 43 Partien neun Tore und 21 Assists für die Sauerländer. Zuvor war Luke Adam jeweils eine Spielzeit bei den Nürnberg Ice Tigers sowie bei der Düsseldorfer EG unter Vertrag. Seinen Sprung nach Deutschland wagte der Kanadier bereits 2016, als er sich den Adlern Mannheim anschloss. Seine Profi-Erfahrungen in den USA sammelte der Stürmer in verschiedenen Teams in der AHL sowie in 90 NHL-Partien bei den Buffalo Sabres.

„Mit Luke Adam haben wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer in unserem Team, der die nötige Tiefe in unseren Kader bringt. Durch seine Erfahrung in der Penny DEL weiß er, worauf es in dieser Liga ankommt. Wir freuen uns sehr, Luke Adam in der kommenden Saison in unserer Mannschaft zu sehen“, erklärt Jason Dunham zur Neuverpflichtung.