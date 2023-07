Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Cole Fonstad wechselt ein kanadischer Stürmer nach Straubing, der in der vergangenen Saison bei den Cleveland Monsters in der AHL unter Vertrag stand. Der Linksschütze wurde im NHL Entry Draft 2018 in der fünften Runde von den Montréal Canadiens gedraftet.

Seine Profikarriere begann der 23-jährige Importspieler in seiner Heimatstadt Estevan in der kanadischen Provinz Saskatchewan, wo er von 2013 bis 2016 in unterschiedlichen Junioren-Teams auflief. Zur Saison 2016 wechselte er in die WHL und kam dort insgesamt in 321 Spielen für die Prince Albert Raiders sowie für die Everett Silvertips zum Einsatz, in denen er 292 Scorerpunkte sammelte. In der Spielzeit 2020/21 hatte Cole Fonstad seinen ersten Einsatz für die Cleveland Monsters, deren Trikot der 1,78 Meter große und 75 kilogrammschwere Linksschütze bis zur abgelaufenen Saison trug.

„Mit seinem Talent, seiner Spielintelligenz und seinen ausgezeichneten läuferischen Fähigkeiten hat Cole alle Kompetenzen für eine erfolgreiche europäische Karriere. Er passt perfekt in unser Spielsystem und daher freue ich mich, seine Entwicklung hier am Pulverturm zu beobachten“, erläutert Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Der 23-Jährige erklärt: „Ich kann es nicht erwarten, nach Straubing zu kommen. Ich kenne schon ein paar Jungs aus der Mannschaft und freue mich, meine weiteren Teamkollegen, die ganze Organisation, die Fans und die Stadt kennenzulernen.“